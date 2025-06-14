捷克文化部有巴洛克式圖書館 藏1.4萬冊古書…還有貴族密道

捷克文化部位在布拉格小城區的諾斯蒂克宮（Nostitz Palace），建築外觀典雅，保有對稱立面、雕刻壁龕與貴族徽章。(中央社)

捷克文化部肩負推動文化政策、扶植藝術創作、保存古蹟遺產等使命，文化部建築本身具體展現文化底蘊，從典雅的畫廊、螺旋樓梯、巴洛克風格圖書館，處處顯現捷克深厚的人文與美學素養。

捷克文化部（Ministry of Culture）位在布拉格小城區的諾斯蒂克宮（Nostitz Palace），這棟建築原是諾斯蒂克（Nostitz-Rieneck）家族的私人宅邸。16世紀中葉，諾斯蒂克家族遷居波希米亞，並委託義大利 建築師設計這座早期巴洛克宮殿。18世紀初，宮殿擴建，加入皇帝雕像、老虎窗、洛可可風大門與寬階梯，處處展現貴族的品味與藝術追求。

1736年，諾斯蒂克家族建立著名的畫廊與藏書豐富的圖書館，讓這裡成為波希米亞貴族文化活動的重要場所。1996年，捷克文化部入駐諾斯蒂克宮，這座古老貴族宅邸從此成為國家文化治理機構。

為了讓這座歷史建築承載現代功能，文化部在1998年至2003年間重建，總耗資超過6億捷克克朗，其中僅修復就耗資近1.5億捷克克朗，宮中的壁紙、錯綜複雜的天花板裝飾、門楣都被精心修復。

修復團隊在不破壞歷史風貌的前提下，安裝網路、冷暖氣與現代照明設備，並巧妙藏於木板後方，讓巴洛克美學與現代科技並存。

如今來到捷克文化部大門口，可見建築外觀仍保有對稱立面、雕刻壁龕與貴族徽章，體現當時貴族的權威與審美。內部則是融合巴洛克、洛可可藝術、古典主義風格，並保有哥德式、文藝復興元素，宛如歐洲建築史的一部活教材。

文化部內的空間多元，有舉辦活動的沙龍空間、接待外賓與召開會議的綠色大廳，以及辦頒獎典禮、研討會與新聞發布會的主廳。

捷克文化部內的巴洛克式風格圖書館是一大亮點，藏書約1.4萬冊，包含200多部珍貴手稿。圖書館內充滿巧思，保留原始的書架、裝飾欄桿，並展示17世紀初的地球儀與時鐘。(中央社)

巴洛克式風格圖書館是文化部一大亮點，藏書約1.4萬冊，包含200多部珍貴手稿。現存的藏書包含當時相當於一間房子價值的「新地圖集」（Atlas Novus）、哥白尼私人藏書、馬丁・路德（Martin Luther）的講道集，以及從17世紀土耳其 戰爭中獲得的阿拉伯文祈禱書。

圖書館內充滿巧思，保留原始的書架、裝飾欄杆，以及展示17世紀初的地球儀與時鐘。最特別的是，內部還有「秘密入口」，過去是通往圖書館管理員的住處，以及另一扇隱密的門，那是諾斯蒂克家族成員的秘密通道。

捷克文化部內有座典雅畫廊，打破傳統分類方式展出藝術作品，尊重主題和作者的可變性，讓觀者感受藝術整體氛圍。(中央社)

文化部內還有座畫廊，打破傳統分類的方式展出藝術作品，尊重主題與作者的可變性，讓觀者感受藝術的整體氛圍。「聖母升天教堂」位在宮殿內廊的中心，增強這座前貴族宅邸的精神。

哥德式與文藝復興風格的地下大廳原為馬廄，如今搖身一變為展覽、音樂會與研討會場地，是文化資產再利用的典範。從貴族私宅到國家文化政策機構，諾斯蒂克宮見證捷克藝文數世紀的變遷。