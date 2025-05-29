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窮遊新選擇？傳明年將有飛機「站票」 最低2美元有找

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義大利飛機座椅製造商Aviointeriors，曾在德國漢堡舉辦的航空內裝展推出Skyrider 2.0直立式座椅。（取材自Aviointeriors）
義大利飛機座椅製造商Aviointeriors，曾在德國漢堡舉辦的航空內裝展推出Skyrider 2.0直立式座椅。（取材自Aviointeriors）

歐洲廉航傳擬推出「半站立」座位，提供乘客更便宜的出行選項，也讓機艙能載運更多乘客。曾有廉航估計如此的「站票」可能只要1英鎊（約1.4美元），但不少網民痛批這種想法根本不把乘客當人看，比較像是在載「奴隸」。

英國「每日郵報」 報導，根據追蹤人數280萬的Instagram帳號「@entrepreneurshipquote」，一款只有靠背與如自行車坐墊的飛機「座位」，可能在2026年年初上市；由於坐墊向下傾斜，乘客僅可以斜倚在椅背上，無法完全坐下，膝蓋只能頂著前方座位，有如半蹲。

這款馬鞍式座椅，源自義大利飛機座椅製造商Aviointeriors在2010年一度嘗試過的設計概念，但以失敗告終。

Aviointeriors於2018年在聲明中提到，這款名為「Skyride 2.0」的座椅是一款創新產品，「能允許機艙中的超高密度」。並說該種座椅設計讓可載運（乘客）數量增加20%，增加空公司增加獲利空間。Aviointeriors也補充，Skyride 2.0重量比標準經濟艙座椅輕了50%，且零件數量減少，有助於「最小化維護成本」。

歐洲廉航龍頭瑞安航空（Ryanair）執行長歐萊瑞（Michael O'Leary）曾公開表示，希望採用這款「站立座位」。2012年時，他說過想讓公司旗下波音737及800飛機，安裝10排這樣的座椅，並保留15排傳統座位。他當時暗示，一張站票售價可能只需1至5英鎊（約1.4至7美元）。

消息傳出後，Aviointeriors拒絕置評，目前也沒有航空公司正式承認將引入此一創舉。但不少網民已經開罵，認為這種「座位」根本不把乘客當人看，彷彿像是在載運「奴隸」；也有人嘲諷，乾脆把乘客掛上氧氣罩後綁在機翼上，更省空間。

廉航 義大利 波音

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