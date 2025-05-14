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1940年東京世博門票 85年後…日男換到2025年大阪入場券

中央社
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日本國際博覽會協會宣布，准許民眾將1940年「東京萬博」門票，兌換為2025年大阪關西萬博的入場券；圖為1940年原定在東京舉辦的世博會「紀元2600年記念日本萬國博覽會」入場券。（取材自臉書）
日本國際博覽會協會宣布，准許民眾將1940年「東京萬博」門票，兌換為2025年大阪關西萬博的入場券；圖為1940年原定在東京舉辦的世博會「紀元2600年記念日本萬國博覽會」入場券。（取材自臉書）

2025年世界博覽會（大阪關西世博）的營運單位表示，1名男子使用原定1940年在東京舉辦的世界博覽會入場券，成功兌換到這屆世博會的門票。

大阪關西世博4月13日開幕，展期達半年，持續到10月13日，會場位於大阪市的人工島「夢洲」。

原定在東京舉辦的世博會「紀元2600年紀念日本萬國博覽會」，門票於1938年開始發售，活動後來因第二次世界大戰而無限期延期。

大阪關西世博的營運單位「日本國際博覽會協會」（簡稱萬博協會）發布聲明表示，已決定允許持有1940年世博會門票的民眾入場。

萬博協會也在聲明中表示，他們把其中1張舊門票兌換成2張本屆世博會的一日券。

「每日新聞」等日媒報導，這名持有1940年世博會門票的民眾是25歲日本男子武繩史耶，現居東京的他最近前往位在大阪府的父母家。

武繩平時會蒐集與世博會有關的紀念品，他3月在網路上購買了1940年世博會的門票。

而武繩成功兌換到本屆世博會門票後，面帶微笑地拿著這張時代久遠的門票照相留念，照片中可清楚看見門票上精緻的設計。

萬博協會5日表示，日本先前舉辦過的1970年大阪世博、2005年愛知世博也有類似政策，也就是發行「邀請票券」給持有1940年世博會票券的民眾。

2025年大阪世博會4月13日正式開園，本屆世博會以「構想煥發生機的未來社會」為...
2025年大阪世博會4月13日正式開園，本屆世博會以「構想煥發生機的未來社會」為主題，共有158個國家和地區、7個國際組織參展，展期將至10月13日，預計接待參觀者2800萬人次；圖為遊客走下夢洲車站的樓梯。（歐新社）

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