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三分之一兒童肥胖 墨西哥校園禁賣「垃圾食物」

聯合新聞網／綜合報導
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墨西哥政府宣布，全國學校禁售垃圾食物；示意圖。(路透資料照片)
墨西哥政府宣布，全國學校禁售垃圾食物；示意圖。(路透資料照片)

根據「CNN World」報導，墨西哥政府正式在全國學校實施禁售垃圾食物的新規定，全面禁止高糖、高鹽、高熱量的加工食品進入校園。此舉是因應該國嚴重的肥胖與糖尿病危機，被視為全球對抗兒童肥胖的指標性政策之一。

這項新法規規定，凡是包裝上印有黑色警示標籤，標示高糖、高鹽或高脂肪的食品與飲料，均不得在學校販售，取而代之的是營養價值較高的選項，如墨西哥的傳統主食豆泥玉米餅、白開水等。墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）強調：「吃豆泥玉米餅總比吃洋芋片來得好。」教育部也發文表示：「再見了，垃圾食物！」呼籲家長支持政策，為孩子準備健康餐點。

根據聯合國兒童基金會（OECD）資料顯示，墨西哥是拉丁美洲兒童垃圾食物攝取量最高的國家，有高達四成孩童的日常熱量來自含糖飲料與高度加工食品。官方統計顯示，墨西哥約有三分之一的兒童屬於過重或肥胖。違反禁令的學校將面臨約540美元至5400美元的罰鍰。然而，如何落實該政策仍面臨很大挑戰，包括監督機制薄弱、飲水機、電力等基礎設備不足，以及校園周邊難以控管的街頭小販。

儘管執行層面仍待克服，墨西哥此舉被視為全球對抗兒童肥胖的重大進展，也引起國際關注。唯有從教育、家庭與整體飲食文化多方入手，才能有效扭轉這場公共健康危機。

墨西哥 糖尿病 教育部

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