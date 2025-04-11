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愛吃到寫進遺囑 英男死後躺這牌子的「巧克力棒造型棺材」

聯合新聞網／綜合報導
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一名英國男子因為生前愛吃「士力架」，希望能葬在「士力架」造型的棺材中；示意圖。(路透)
一名英國男子因為生前愛吃「士力架」，希望能葬在「士力架」造型的棺材中；示意圖。(路透)

英國一名男子一直以來都非常喜歡吃巧克力，甚至他在世時就常開玩笑說以後要「埋在『士力架』（Snickers）裡」。男子稍早過世，他的家人為了完成他的遺願，特地客製「士力架包裝」外型的棺材，讓男子長眠在最喜歡的點心裡。

據「紐約郵報」（New York Post）報導，布魯姆（Paul Broome）生前非常喜歡吃巧克力，他最喜歡的點心，就是包裹著牛奶巧克力的士力架棒。布魯姆的家人表示，他在生前就是非常幽默風趣的人，常常說過世後希望棺材也是巧克力棒的外型。

他的家人本來以為他在開玩笑，之前還多次拒絕他，沒想到布魯姆過世後家人才發現他甚至把這件事寫進遺囑裡，為了完成布魯姆的遺願，家人特別為他訂做了一款特殊的棺材。

這個棺材從外觀看起來就像是一支大型的士力架巧克力棒，側面寫著「I'm nuts」（我瘋了，nuts也有堅果之意），正面則印上他最喜歡的足球隊標誌。在送別布魯姆時，家人特地讓送葬隊伍經過他最喜歡的咖啡廳，所有參加的親友也都穿上訂製的T恤，一邊為他鼓掌。

負責葬禮的萊戈（Ali Leggo）表示，布魯姆的親友都認為他是個活潑、幽默的人，這場客製化的葬禮不僅是對他的生命致上最高的敬意，能夠幫助家人一起實現布魯姆生前的願望，也讓萊戈覺得非常榮幸。

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