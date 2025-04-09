巴西醫接生時心臟病發 同院醫師兒8次心肺復甦急救無效

巴西一名醫師工作時心臟病發離世；示意圖。(圖／123RF)

巴西 一名醫師在醫院工作時離世，當時他正替產婦接生，突然心臟病 發，他的兒子也是在同一醫院工作的醫師，立即前往產房替父親急救，但經醫療團隊進行多達八次心肺復甦後，但回天乏術。同事見遺體運出病房後，抱頭痛哭，當地政府在網路發聲明，宣布全市哀悼三天，為失去一名模範醫師深表遺憾。

綜合媒體報導，事件發生於巴西東北部巴伊亞州保羅阿方索城的奈爾阿爾維斯德蘇薩醫院。今年3月23日約下午3時半，醫生法蘭西斯科（Francisco Xavier do Carmo）在案發醫院工作中，正替一名產婦接生，可是他突然心臟病發倒下。

法蘭西斯科的兒子法布里西奧（Fabricio）也是該醫院的醫師，立即到產房替父親進行急救，而醫療團隊替法蘭西斯科進行多達八次心肺復甦，仍回天乏術，宣告死亡。

從醫院拍攝的影片顯示，法蘭西斯科的遺體被擔架抬出病房時，有不少同事互相擁抱及流淚痛哭。

法蘭西斯科已婚並育有三名子女。除了醫護同事對他的離世深表悲痛，當地政府表揚他是位模範醫師，「一生致力於用愛、同理心和承諾來照顧他人」。

保羅阿方索市政廳官員在其官方IG上發聲明，表示全市哀悼三天，「保羅阿方索市政委員會對親愛的法蘭西斯科去世深感悲痛，這對我們城市來說是一個巨大的損失」。

法蘭西斯科的同事阿迪爾瑪（Adilma Souza）在網路上表示，很榮幸能與法蘭西斯科一起工作，指他熱愛工作，並且總是在手術後為他的醫療團隊提供蛋糕和汽水。法蘭西斯科另一位同事稱「他是我合作過的最好的醫生。安息吧！」