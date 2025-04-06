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荷蘭少年術後失憶 全球僅9例罕病 他忘了父母只說英文

綜合報導
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荷蘭1名17歲少年接受手術後，醒來突然變成「外國人」般，不會聽和說母語荷蘭語，只能用第二語言英語交流，甚至認不出父母；示意圖。(圖／AI生成)
荷蘭1名17歲少年接受手術後，醒來突然變成「外國人」般，不會聽和說母語荷蘭語，只能用第二語言英語交流，甚至認不出父母；示意圖。(圖／AI生成)

動漫、小說裡流行的「轉生哏」有現實版。荷蘭1名17歲少年接受手術後，醒來突然變成「外國人」，他聽不懂荷蘭語，只能用英語交流，也認不出父母。這名少年被診斷為「外語綜合症」，這是全球文獻中第9例該症的記錄，極為罕見。

香港01綜合外媒報導，這名荷蘭少年在踢足球時不慎傷到膝蓋，並被送往當地醫院接受膝關節手術。這是他第一次接受麻醉，儘管手術順利，然而當他從麻醉中醒來後，卻完全無法理解母語荷蘭語，只能用英語交流，他深信自己身處於美國猶他州。這名少年並無精神病史，平日主要講荷蘭語，僅在學校的英文課上使用英語。

當初醫護人員懷疑他是因為麻醉藥效消退而出現的「甦醒期譫妄」，這是一種常見的術後精神混亂現象。然而，數小時後，少年依然無法理解或說荷蘭語，於是醫護人員請來精神科醫生進行進一步評估。

經過檢查，精神科醫生發現這名少年情緒穩定且專注，儘管只能用帶荷蘭口音的英語作答，但他的意識清晰。隨著時間的推移，他逐漸能夠用荷蘭語進行簡短回答，但仍有一定困難。經診斷，他被確診為「外語綜合症」，這是一種罕見的症狀，患者會在無意識的情況下使用第二語言而非母語。

大約18小時後，少年已能聽懂荷蘭語。當他的朋友第二天來探望時，少年突然能夠流利地講荷蘭語。經醫師進一步評估後，認為他不需要進一步的腦部掃描或其他神經心理檢查。少年也在術後三天順利出院。

報導指出，荷蘭少年的案例於2022年發表在「Journal of Medical Case Reports」期刊中。據醫學文獻記載，全球至今僅有九宗「外語綜合症」病例，而兒童罹患此症的情況極為罕見，這名少年很可能成為首宗正式記錄的青少年病例。

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