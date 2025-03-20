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研究：西班牙117歲老婆婆有「特殊基因」能讓細胞更年輕

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西班牙117歲人瑞莫雷拉（Maria Branyas Morera）曾被認定為在世最年長女性，已於2024年8月離世。（取材自Instagram）
西班牙117歲人瑞莫雷拉（Maria Branyas Morera）曾被認定為在世最年長女性，已於2024年8月離世。（取材自Instagram）

終年117歲的世界最老人莫雷拉（Maria Branyas Morera），去年8月在西班牙逝世，她晚年罹患的疾病只有關節疼痛及聽力喪失，而且到生命的最後一刻，都保持著清晰的思維，一項研究顯示她身上有使細胞比正常年輕的基因，且體內有類似嬰兒所有的微生物群。

據「衛報」報導，科學家在莫雷拉去世前，就開始對她體內的微生物群和DNA進行研究，結果發現她遺傳的基因能讓她的細胞「更年輕」，估計她繼承的基因使她細胞如像比實際年齡年輕17歲。

巴塞隆拿大學分子遺傳學教授、老化研究頂尖專家埃斯特勒（Manel Esteller）領導的研究也發現，莫雷拉體內用於維持人體健康的微生物群，竟與嬰兒所有的微生物群相似，她表示，希望這項研究能為開發與年齡相關疾病的藥物和治療方式，提供有用的資訊。

報導指出，莫雷拉出生於1907年，曾經歷1918年流感大流行及2020年起的新冠疫情，甚至一度感染新冠肺炎，但沒有嚴重症狀，康復狀況也良好。

莫雷拉長期保持一些健康的生活習慣，如她從不抽菸也不喝酒，喜歡散步，並堅持地中海飲食，每天三杯乳酪。她也經常和家人待在一起，這些都幫助她從身體到精神層面延長壽命。

由於2023年1月，當時在世最長壽女性紀錄保持人、118歲的法國人瑞蘭東（Lucile Randon）逝世，此後布蘭尼亞斯即被認定為在世最年長的女性。她曾說自己的長壽與運氣有關，並歸功於「良好的基因」。

西班牙日報「Ara」此前報導稱，埃斯特勒對莫雷拉的研究，是迄今為止對超級百歲老人最完整的研究，這為一些極其長壽現象提供可能的解釋。埃斯特勒希望團隊對莫雷拉的研究，能為那些嘗試研製與年齡相關疾病藥物和治療方法的人提供有用的資訊。

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