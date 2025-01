禧年盼得特殊赦罪、祝福…梵蒂岡聖門兩周湧50萬朝聖客

對天主教徒意義非凡的2025禧年剛來臨,據梵蒂岡1月7日公布統計,已有超過50萬朝聖客通過聖伯多祿大教堂的「聖門」;圖為參觀者絡繹不絕通過聖門的情景。(中央社)

對天主教徒意義非凡的2025禧年剛來臨,據梵蒂岡 統計,已有超過50萬朝聖客通過聖伯多祿大教堂的「聖門」。今年估計有多達3500萬朝聖徒造訪梵蒂岡,教廷所在的義大利 首都羅馬市也為此盛事大幅整修古蹟與街道。

教宗 方濟各(Pope Francis)在去年12月24日平安夜子夜彌撒打開聖伯多祿大教堂(St Peter's Basilica)的聖門,象徵天主教25年一度的禧年到來,天主教徒相信通過聖門可獲得特殊赦罪與祝福,因此聖門開啟至今僅約2周的時間,全球已湧入超過50萬名朝聖客。

教廷新聞室7日發布聲明指出,迄今共有54萬5532名訪客至羅馬朝聖,來自世界各地的朝聖者成群結隊抵達,沿著聖伯多祿教堂正前方的協和大道 (Via della Conciliazione)前進,通過聖門進入教堂。

台灣駐教廷大使館所在地點正在協和大道上,萬千朝聖徒經過皆可看到中華民國國旗飄揚,許多台灣遊客經過也會特別停下拍照,成為另類熱門打卡地點。

教廷福音傳播部代理部長、禧年籌備負責人費希傑拉總主教(Rino Fisichella)透過聲明指出,通過聖門的朝聖客人數眾多,象徵禧年「一個非常重要的開始」,各地朝聖者絡繹不絕前來,反映人們在羅馬市與大教堂周遭都感到很安全。

梵蒂岡聲明,將與義大利當局、羅馬市府持續密切合作,努力確保朝聖客的安全與良好秩序。費希傑拉坦言,在管理朝聖者龐大人流時,起初遭遇不少挑戰,但他保證梵蒂岡將致力改善所有人的朝聖體驗。

教宗在禧年共計打開羅馬四個宗座大教堂的聖門,包括聖伯多祿大教堂、聖喬凡尼拉特拉朗大教堂(Basilica di San Giovanni in Laterano Saint John Lateran)、聖母大殿教堂(Basilica of Saint Mary Major),以及城外聖保羅大教堂(Saint Paul Outside the Walls)。