加拿大KFC炸雞桶蓋變黑膠唱片播聖誕曲 油炸聲當配樂

加拿大KFC將炸雞桶蓋化身黑膠唱片，可播放「Jingle Bells」等經典聖誕歌曲。（取材自Instagram）

聖誕將近，加拿大 KFC肯德基 與廣告公司合作推出一個別出心裁的推廣活動，在社交媒體引起不小的迴響。KFC將旗下的炸雞桶蓋「搖身一變」變成可以播放的黑膠唱片，唱片內收錄四首歌「We Wish You a Merry Christmas」和「Jingle Bells」等經典聖誕歌曲，並加入KFC廚房烹飪的聲音元素。

加拿大KFC在社交平臺分享聖誕限定產品，既是炸雞桶蓋，又是可以播放的黑膠唱片。這張「限量版」的KFC黑膠唱片一共有10張，只可以透過抽獎獲得，但美食與美妙樂韻的結合，讓不少網友留言想購買這張黑膠唱片。

綜合加拿大媒體報導，KFC黑膠唱片採用生產一般炸雞桶的紙張製成，桶蓋上塗有乙烯基塗層（coating）並經過蝕刻（etched）加工製成。

限量KFC黑膠唱片只能透過參與抽獎獲得，只抽不賣。唱片收錄一系列KFC聖誕頌歌，包括「Deck the Halls」、「We Wish You a Merry Christmas」和「Jingle Bells」等經典聖誕歌曲。

有趣的是，KFC還在唱片中加入其獨有的烹飪聲音元素，譬如在「We Wish You a Merry Christmas」里有香料搖晃的沙沙聲，「Deck the Halls」中配上油炸鍋炸雞時的嘶嘶聲等，讓民眾享用美味炸雞時也能聽到源自KFC的特有「配樂」。