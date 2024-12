加拿大KFC炸雞桶蓋變黑膠唱片播聖誕曲 油炸聲當配樂

加拿大KFC將炸雞桶蓋化身黑膠唱片,可播放「Jingle Bells」等經典聖誕歌曲。(取材自Instagram)

聖誕將近,加拿大 KFC肯德基 與廣告公司合作推出一個別出心裁的推廣活動,在社交媒體引起不小的迴響。KFC將旗下的炸雞桶蓋「搖身一變」變成可以播放的黑膠唱片,唱片內收錄四首歌「We Wish You a Merry Christmas」和「Jingle Bells」等經典聖誕歌曲,並加入KFC廚房烹飪的聲音元素。

加拿大KFC在社交平臺分享聖誕限定產品,既是炸雞桶蓋,又是可以播放的黑膠唱片。這張「限量版」的KFC黑膠唱片一共有10張,只可以透過抽獎獲得,但美食與美妙樂韻的結合,讓不少網友留言想購買這張黑膠唱片。

綜合加拿大媒體報導,KFC黑膠唱片採用生產一般炸雞桶的紙張製成,桶蓋上塗有乙烯基塗層(coating)並經過蝕刻(etched)加工製成。

限量KFC黑膠唱片只能透過參與抽獎獲得,只抽不賣。唱片收錄一系列KFC聖誕頌歌,包括「Deck the Halls」、「We Wish You a Merry Christmas」和「Jingle Bells」等經典聖誕歌曲。

有趣的是,KFC還在唱片中加入其獨有的烹飪聲音元素,譬如在「We Wish You a Merry Christmas」里有香料搖晃的沙沙聲,「Deck the Halls」中配上油炸鍋炸雞時的嘶嘶聲等,讓民眾享用美味炸雞時也能聽到源自KFC的特有「配樂」。