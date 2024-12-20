搞笑動物攝影獎 「卡住的松鼠」擊敗9000件作品奪冠

「尷尬笑臉青蛙」、「卡住的松鼠」獲搞笑野生動物攝影獎。（取材自X平台）

2024年「尼康搞笑野生動物攝影獎」（Nikon Comedy Wildlife Awards）得獎名單近日出爐，第一名由義大利 攝影師Milko Marchetti拍攝的「卡住的松鼠」（Stuck squirrel）獲得。

「卡住的松鼠」擊敗其餘超過9000件參賽作品，奪得年度總冠軍。「螳螂Flamenca」（Mantis Flamenca）獲得昆蟲獎；由香港 攝影師譚（Kingston Tam）拍攝的「尷尬笑臉青蛙」（Awkward smiley frog）獲得尼康青年攝影師組（25歲以下）獎項。

ThinkTANK爬蟲類與兩棲類獎由德國人Eberhard Ehmke的作品「氣球 裡的青蛙」（Frog in a Balloon）獲得。光譜攝影鳥類獎由保加利亞的Damyan Petkov所拍攝的「鬍鬚燕鷗著陸時墜毀」（Whiskered Tern crash on landing）獲得。

魚類和其他水生物種獎由波蘭人Przemyslaw Jakubczyk「意外的角色互換」（Unexpected Role Swap）獲得。尼康青少年組（16歲以下）獎項由印度Sarthak Ranganadhan「接吻的貓頭鷹」（Smooching owlets）獲得。

Affinity Photo 2民眾選擇獎由芬蘭人Tapani Linnanmäki的作品「搖一搖嘩啦嘩啦滾一滾」（Shake ruffle rattle and roll）獲得。驚人的網路組合獎由10歲的英國人Flynn Thaitanunde-Lobb的一組松鼠照片獲得，名為「Dancing To The Music, Rock guitar, Roly Poly, Weight Lifting」。

影片類別獲獎者由美國的Kevin Lohman「Fox with the Zoomies」獲得。