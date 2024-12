搞笑動物攝影獎 「卡住的松鼠」擊敗9000件作品奪冠

「尷尬笑臉青蛙」、「卡住的松鼠」獲搞笑野生動物攝影獎。(取材自X平台)

2024年「尼康搞笑野生動物攝影獎」(Nikon Comedy Wildlife Awards)得獎名單近日出爐,第一名由義大利 攝影師Milko Marchetti拍攝的「卡住的松鼠」(Stuck squirrel)獲得。

「卡住的松鼠」擊敗其餘超過9000件參賽作品,奪得年度總冠軍。「螳螂Flamenca」(Mantis Flamenca)獲得昆蟲獎;由香港 攝影師譚(Kingston Tam)拍攝的「尷尬笑臉青蛙」(Awkward smiley frog)獲得尼康青年攝影師組(25歲以下)獎項。

ThinkTANK爬蟲類與兩棲類獎由德國人Eberhard Ehmke的作品「氣球 裡的青蛙」(Frog in a Balloon)獲得。光譜攝影鳥類獎由保加利亞的Damyan Petkov所拍攝的「鬍鬚燕鷗著陸時墜毀」(Whiskered Tern crash on landing)獲得。

魚類和其他水生物種獎由波蘭人Przemyslaw Jakubczyk「意外的角色互換」(Unexpected Role Swap)獲得。尼康青少年組(16歲以下)獎項由印度Sarthak Ranganadhan「接吻的貓頭鷹」(Smooching owlets)獲得。

Affinity Photo 2民眾選擇獎由芬蘭人Tapani Linnanmäki的作品「搖一搖嘩啦嘩啦滾一滾」(Shake ruffle rattle and roll)獲得。驚人的網路組合獎由10歲的英國人Flynn Thaitanunde-Lobb的一組松鼠照片獲得,名為「Dancing To The Music, Rock guitar, Roly Poly, Weight Lifting」。

影片類別獲獎者由美國的Kevin Lohman「Fox with the Zoomies」獲得。