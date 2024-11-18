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飲茶大國印度口味變了 咖啡香漸濃1年收益3.5億

中央社新德里專電
有飲茶文化的印度，逐漸養成喝咖啡的習慣，且這已成印度人日常生活中的一種社交方式。(中央社)
有飲茶文化的印度，逐漸養成喝咖啡的習慣，且這已成印度人日常生活中的一種社交方式。(中央社)

在世界各地，喝咖啡成為許多人日常生活中不可或缺的一部分，連傳統上習慣喝茶的印度人，飲用咖啡的風氣也逐漸盛行，除了社交因素，適量飲用咖啡對促進健康的好處，也成了印度人愛上咖啡的原因。

國際咖啡組織(International Coffee Organization, ICO)的數據顯示，世界各地的人們每年能喝掉100億公斤的咖啡，其中30%是被歐洲人喝進肚子，而喝得最多的是北歐的芬蘭人，北美地區則以美國人的咖啡癮最大。

亞洲地區的人們在生活型態高度城市化、咖啡文化等因素的推波助瀾下，對咖啡的興趣也與日俱增，這個情況在印度尤其明顯。

印度是咖啡最大的生產國之一，從南部的卡納塔卡(Karnataka)、克勒拉(Kerala)、坦米爾那都(Tamil Nadu)、安德拉(Andhra Pradesh)一直到東北地區的咖啡產量，占全球的3%到4%之間，但印度人一直以來是比較喜愛喝茶的，不過在最近20年間，印度人在咖啡上的消費習慣，出現顯著的改變。

印度咖啡委員會(Coffee Board of India)的報告指出，在年輕人喜好改變、咖啡文化興起等因素的推波助瀾下，印度的咖啡消費量正以每年5%到6%的速度穩定成長。

印度人喝咖啡的風氣和文化，在星巴克(Starbucks)等國際品牌，和其他連鎖咖啡廳進一步將喝咖啡塑造成一種社交活動後，咖啡帶來的收益在2023年已超過300億盧比(約3.5億美元)，且在年輕一代的印度人愈來愈熱愛這種飲料後，這個規模預料還會持續成長。

習慣飲茶的印度人，泡在咖啡館已成新的日常。(中央社)
習慣飲茶的印度人，泡在咖啡館已成新的日常。(中央社)

習慣飲茶的印度人，泡在咖啡館已成新的日常。除此之外，最常與提神的功用連在一起的咖啡，對健康的益處也開始受到印度人的關注。

印度斯坦時報(Hindustan Times)指，咖啡不僅是一種飲料，其中的主要成分還是強大的抗氧化劑，能為健康帶來正面幫助，這成為印度人接受，甚至愛上咖啡的要素之一。

咖啡中抗氧化物的含量超過綠茶，這有助降低心臟病、癌症等慢性疾病的風險，在美國心臟病學會期刊(Journal of the American College of Cardiology, JACC)上發表的研究就指出，每天喝2到3杯咖啡，可有效降低罹患心血管疾病的風險。

有鑒於印度肝臟相關疾病的發生率不斷上升，加上咖啡已被證明對肝臟健康有正面作用，包括降低非酒精性脂肪肝、肝硬化、肝癌等疾病發生率，發表於肝病學期刊(Journal of Hepatology)的研究指出，每天喝4杯咖啡能降低80%的肝硬化罹患率，這讓喝咖啡的好處受到印度民眾的注意。

許多研究顯示，喝咖啡的人罹患第2型糖尿病的機率較低，每天喝1杯咖啡，能降低7%罹患此病的風險，而第2型糖尿病正是印度發生率日益嚴重的疾病；且喝咖啡能降低巴金森氏症、憂鬱症、阿茲海默症等疾病的風險，發表在阿茲海默症期刊(Journal of Alzheimer's Disease)的研究就提到，喝咖啡的人罹患阿茲海默症的風險比不喝咖啡的人少了65%，這些喝咖啡對健康的助益，獲得印度人的正視。

印度斯坦時報的報導稱，愈來愈多印度人在喝咖啡時，不僅僅是享受它的香氣，飲用咖啡帶來的好處，如降低慢性疾病風險、對情緒相關的正面幫助等，更是正逐漸獲得印度人的推崇。台灣衛生福利部則建議，飲用咖啡、茶等飲品時，須注意咖啡因含量，成人每日咖啡因攝取量為300毫克以下。

習慣喝茶的印度人，飲用咖啡的風氣也逐漸盛行，除了社交因素外，咖啡對促進健康好處，...
習慣喝茶的印度人，飲用咖啡的風氣也逐漸盛行，除了社交因素外，咖啡對促進健康好處，也成了印度人愛上咖啡的原因。圖為標榜有機的咖啡。(中央社)

咖啡 印度 阿茲海默症

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