飲茶大國印度口味變了 咖啡香漸濃1年收益3.5億

有飲茶文化的印度,逐漸養成喝咖啡的習慣,且這已成印度人日常生活中的一種社交方式。(中央社)

在世界各地,喝咖啡 成為許多人日常生活中不可或缺的一部分,連傳統上習慣喝茶的印度 人,飲用咖啡的風氣也逐漸盛行,除了社交因素,適量飲用咖啡對促進健康的好處,也成了印度人愛上咖啡的原因。

國際咖啡組織(International Coffee Organization, ICO)的數據顯示,世界各地的人們每年能喝掉100億公斤的咖啡,其中30%是被歐洲人喝進肚子,而喝得最多的是北歐的芬蘭人,北美地區則以美國人的咖啡癮最大。

亞洲地區的人們在生活型態高度城市化、咖啡文化等因素的推波助瀾下,對咖啡的興趣也與日俱增,這個情況在印度尤其明顯。

印度是咖啡最大的生產國之一,從南部的卡納塔卡(Karnataka)、克勒拉(Kerala)、坦米爾那都(Tamil Nadu)、安德拉(Andhra Pradesh)一直到東北地區的咖啡產量,占全球的3%到4%之間,但印度人一直以來是比較喜愛喝茶的,不過在最近20年間,印度人在咖啡上的消費習慣,出現顯著的改變。

印度咖啡委員會(Coffee Board of India)的報告指出,在年輕人喜好改變、咖啡文化興起等因素的推波助瀾下,印度的咖啡消費量正以每年5%到6%的速度穩定成長。

印度人喝咖啡的風氣和文化,在星巴克(Starbucks)等國際品牌,和其他連鎖咖啡廳進一步將喝咖啡塑造成一種社交活動後,咖啡帶來的收益在2023年已超過300億盧比(約3.5億美元),且在年輕一代的印度人愈來愈熱愛這種飲料後,這個規模預料還會持續成長。

習慣飲茶的印度人,泡在咖啡館已成新的日常。(中央社)

習慣飲茶的印度人,泡在咖啡館已成新的日常。除此之外,最常與提神的功用連在一起的咖啡,對健康的益處也開始受到印度人的關注。

印度斯坦時報(Hindustan Times)指,咖啡不僅是一種飲料,其中的主要成分還是強大的抗氧化劑,能為健康帶來正面幫助,這成為印度人接受,甚至愛上咖啡的要素之一。

咖啡中抗氧化物的含量超過綠茶,這有助降低心臟病、癌症等慢性疾病的風險,在美國心臟病學會期刊(Journal of the American College of Cardiology, JACC)上發表的研究就指出,每天喝2到3杯咖啡,可有效降低罹患心血管疾病的風險。

有鑒於印度肝臟相關疾病的發生率不斷上升,加上咖啡已被證明對肝臟健康有正面作用,包括降低非酒精性脂肪肝、肝硬化、肝癌等疾病發生率,發表於肝病學期刊(Journal of Hepatology)的研究指出,每天喝4杯咖啡能降低80%的肝硬化罹患率,這讓喝咖啡的好處受到印度民眾的注意。

許多研究顯示,喝咖啡的人罹患第2型糖尿病的機率較低,每天喝1杯咖啡,能降低7%罹患此病的風險,而第2型糖尿病正是印度發生率日益嚴重的疾病;且喝咖啡能降低巴金森氏症、憂鬱症、阿茲海默症 等疾病的風險,發表在阿茲海默症期刊(Journal of Alzheimer's Disease)的研究就提到,喝咖啡的人罹患阿茲海默症的風險比不喝咖啡的人少了65%,這些喝咖啡對健康的助益,獲得印度人的正視。