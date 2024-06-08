南韓首爾休閒式鐵人3項 萬人泳渡漢江 市長也參與
南韓首爾市政府日前在漢江公園一帶舉行第一屆休閒式鐵人三項活動，兩天內有1萬人報名參與泳渡漢江、單車騎行加上跑步的鐵人三項體驗活動。
首爾市表示，為了鼓勵市民更自在享受在漢江周圍運動，熱愛運動的市長吳世勳親自參與這次策畫。除了參與初級、高級路線鐵人3項體驗的1萬人外，現場還設有「漢江瑜伽」等多種體驗活動，共吸引10萬人到現場。
吳世勳連續兩天到場參與活動，活動首日完成初級路線的300公尺游泳、20公里單車騎行與10公里跑步等，第二天則與2000多名市民一同參與橫越漢江的1公里游泳。
面對外界對漢江水質可能引發皮膚病的質疑，親自「下江」的吳世勳說，橫越漢江的距離比他想像中長，但水質也難以置信地清澈。他信心滿滿地表示，「這是市民能放心泳渡的水質」。
市府相關人士說，之後透過每年舉辦鐵人三項比賽、體驗活動，提高市民參與度外，也會持續強化水質安全檢測，以此證明「漢江是能游泳的江。」
除了鐵人三項體驗活動外，兩天活動期間還規畫皮艇、立槳體驗、大型水上樂園、瑜伽、花園冥想，及街頭表演、跆拳道表演、音樂劇表演等活動，讓市民體驗在漢江公園活動的更多可能性。
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