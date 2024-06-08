南韓首爾休閒式鐵人3項 萬人泳渡漢江 市長也參與

南韓首爾第一屆休閒式鐵人3項活動日前舉行，吸引1萬人報名泳渡漢江。(中央社)

南韓 首爾市政府日前在漢江公園一帶舉行第一屆休閒式鐵人三項活動，兩天內有1萬人報名參與泳渡漢江、單車騎行加上跑步的鐵人三項體驗活動。

首爾市表示，為了鼓勵市民更自在享受在漢江周圍運動，熱愛運動的市長吳世勳親自參與這次策畫。除了參與初級、高級路線鐵人3項體驗的1萬人外，現場還設有「漢江瑜伽」等多種體驗活動，共吸引10萬人到現場。

吳世勳連續兩天到場參與活動，活動首日完成初級路線的300公尺游泳、20公里單車騎行與10公里跑步等，第二天則與2000多名市民一同參與橫越漢江的1公里游泳。

面對外界對漢江水質可能引發皮膚病的質疑，親自「下江」的吳世勳說，橫越漢江的距離比他想像中長，但水質也難以置信地清澈。他信心滿滿地表示，「這是市民能放心泳渡的水質」。

市府相關人士說，之後透過每年舉辦鐵人三項比賽、體驗活動，提高市民參與度外，也會持續強化水質安全檢測 ，以此證明「漢江是能游泳的江。」