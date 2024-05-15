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澳洲醫生患腦癌 用全球首例療法一年未復發「開心極了」

世界新聞網／輯
澳洲病理學家Richard Scolyer去年被診斷出膠質母細胞瘤，他用自己參與研發的全球首創療法治療一年後，開心宣布腦癌沒有復發。（翻攝Richard Scolyer X@ProfRScolyerMIA）
澳洲病理學家Richard Scolyer去年被診斷出膠質母細胞瘤，他用自己參與研發的全球首創療法治療一年後，開心宣布腦癌沒有復發。（翻攝Richard Scolyer X@ProfRScolyerMIA）

澳洲病理學家史柯勒（Richard Scolyer）去年被診斷出膠質母細胞瘤，他患病後接受自己參與研發的全球首例療法治療一年，上周進行磁振造影檢查後，他表示腦部的腫瘤沒有復發，他說自己非常開心，也感謝醫療團隊和家人對他的照顧。

英國廣播公司報導，史柯勒是雪梨大學的教授，去年5月他到歐洲各地參與醫學研討會，在波蘭時突然病發，他回到澳洲後檢查，6月時被診斷得了膠質母細胞瘤，是最具侵襲性的腦腫瘤之一，大多數的病患存活期不到一年。

史柯勒是澳洲黑色素瘤研究中心的主任，他和另一位醫師隆（Georgina Long）研發出一種治療法來對抗這致命的疾病，他們在研究中心進行免疫療法研究十幾年，大幅改善全球重度黑色素瘤患者的病況，治癒率從不到一成提升到五成。

隆的研究發現，在患者進行切除癌細胞手術前使用合併藥物，免疫療法的效果最好，她決定用同樣的方法治療史柯勒，史柯勒也因此成為首位在切除癌細胞術前接受合併療法的患者。史柯勒也是首位施打以罹患癌症特性訂做的疫苗的病患，這能提升藥物偵測癌症的能力。

史柯勒在治療初期很痛苦，他忍受癲癇發作、肺炎、肝出問題，但經過一年的治療後，他說現在感到很健康，並能恢復每天健走15公里的習慣。

史柯勒說，他的癌症並沒有痊癒，但他很高興沒有復發，他因此有更多時間和妻子及孩子相處，他在社群媒體X上表示，他的腦癌沒有復發跡象，他非常開心，謝謝醫療團隊和家人對他的照顧。

澳洲 癌症 癌細胞

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