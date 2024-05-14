澳AV女王狂賺700萬美元 自爆「越麻煩的體位，報酬越高」

安潔拉懷特表示，越麻煩的體位領越多錢。(摘自Instagram)

39歲澳洲 知名AV女優安潔拉懷特近期受訪，提到自己因為疫情 轉戰成人平台OnlyFans，沒想到獲得相當驚人的報酬，一度在短時間內賺到700萬美元，「這個平台改變了整個成人產業，讓我們可以自己當老闆」，也以過來人身分分享「越是麻煩的體位，報酬就越高」，提到肛交最受到歡迎，但她自己最喜歡傳教士和女上位。

根據「每日郵報」報導，安潔拉懷特早從18歲就展開色情事業，目前已3次獲得AVN的年度最佳女演員獎，也是OnlyFans平台上排名前0.01%的創作者之一。她先前接受Podcast節目Life Uncut訪問時，提到感謝網路平台的協助，前幾年新冠疫情爆發，自己只要在家表演自摸也能賺錢，「還能與我的粉絲互動，真的太棒了」，並說在這平台，有極大權力可以掌控自己的創作內容，「還能獲得持續的被動收入」。