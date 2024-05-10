我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不滿哥大處理反以抗議 曾捐8600萬的貝瑞基金會停捐

產品致癌？石油巨擘埃克森美孚判賠賓州男7.25億

男友墨西哥衝浪遭槍殺 她聽最後語音留言「我會不斷重複播放」

世界新聞網／輯
澳洲遊客Callum Robinson到墨西哥衝浪時遇害，女友Emily Horwath在Instagram上發布兩人甜蜜合照表示哀悼。(翻攝Emily Horwath Instagram )
澳洲遊客Callum Robinson到墨西哥衝浪時遇害，女友Emily Horwath在Instagram上發布兩人甜蜜合照表示哀悼。(翻攝Emily Horwath Instagram )

來自澳洲的卡勒姆．羅賓森（Callum Robinson）與弟弟及美國友人在墨西哥度假時遭槍殺，遺體於5日被發現。卡勒姆的女友霍沃斯（Emily Horwath）在她的Instagram分享多張和男友的照片，還有男友在墨西哥傳給她的語音留言，她說那段語音會被不斷重複播放。

太陽報（the Sun）報導，卡勒姆三人到墨西哥進行衝浪之旅，但4月27日後便音訊全無，警方5日在一口深井中發現三人遺體，都已嚴重腐爛。

報導指出，案件發生後，來自各方親友紛紛表達對三人的哀悼，霍沃斯在Instagram上分享多張卡勒姆的照片，還有卡勒姆在墨西哥用Whatsapp傳給她的語音訊息。

卡勒姆在訊息中用開心的語調說：「開心的星期二，早安！現在是11點11分，我想妳，只是想留個言跟妳打聲招呼，寶貝」、「希望妳的一天能有個完美的開始，我可以感覺到妳今天臉上有大大的笑容，希望妳今天充滿能量和笑容」，卡勒姆最後說：「寶貝開心點，想妳」。

霍沃斯將這段語音放到自己的Instagram上，並表示將會不斷播放這段語音訊息。

澳洲遊客Callum Robinson到墨西哥衝浪時遇害，女友Emily Hor...
澳洲遊客Callum Robinson到墨西哥衝浪時遇害，女友Emily Horwath在Instagram上發布他的最後語音訊息，表示會重複播放。(翻攝Emily Horwath Instagram )

霍沃斯在另一篇貼文中表示，卡勒姆用無法以文字表達的方式改變了她的生活，她還不知道未來要怎麼在沒有卡勒姆和其活力的世界中活下去，她很感激兩人曾經相愛。

霍沃斯說，希望大家和親朋好友表達愛意，每天都活得精彩，還要對人友善以及努力地笑，不要被小事困擾，要正面思考，就像卡勒姆那樣。

三人於4月到墨西哥下加利福尼亞州（Baja California）衝浪，該州因地理位置靠近美國邊境，度假村深受美國遊客歡迎。三人當時因羅賓森兄弟的母親無法和他們聯繫上而報警，警方之後在名為「燈塔」的偏遠衝浪景點旁約15公尺深的井發現三人遺體，距離他們紮營並消失的地點約4英里。警方認為三人是被鎖定他們卡車輪胎而搶劫他們的歹徒所殺。

墨西哥 澳洲

上一則

特斯拉德國工廠遭示威者衝擊 多人被捕

下一則

屍體埋在「這地」多年竟變木乃伊 連衣服都沒破損

延伸閱讀

酒後吃止痛藥陷入昏迷 網紅「俄羅斯娜娜」搶救38天仍不治

酒後吃止痛藥陷入昏迷 網紅「俄羅斯娜娜」搶救38天仍不治
律師在麥當勞安撫生氣顧客遭槍殺身亡 親友感傷：他就是這麼善良的人

律師在麥當勞安撫生氣顧客遭槍殺身亡 親友感傷：他就是這麼善良的人
小斑點變「黑色素細胞癌」 醫生用AI影片解釋紫外線對皮膚有多傷

小斑點變「黑色素細胞癌」 醫生用AI影片解釋紫外線對皮膚有多傷
加州科技新貴來德州炒房 她不滿：奧斯汀買房、Airbnb都價格飆漲

加州科技新貴來德州炒房 她不滿：奧斯汀買房、Airbnb都價格飆漲

熱門新聞

英國凱特王妃3月宣布罹癌後持續靜養，丈夫威廉王子細心陪伴在側。(美聯社)

凱特王妃罹癌後持續靜養 密友造型師曝：夫妻倆正經歷地獄般折磨

2024-05-03 22:57
(取自Threads)

錢包別放這裡…拍美食介紹片 夫妻意外錄下「神偷作案」

2024-05-04 16:02
印度警察總長古普塔（Ravi Gupta）夫婦，因為搭乘新加坡航空商務艙時，椅子的電動後仰功能估障，讓他們抱怨形同由商務艙旅客淪為經濟艙乘客。圖為新航中程航線商務艙示意圖。 圖／擷自新航官網

無法躺 商務艙淪為經濟艙？印警察總長告倒全球最佳航空

2024-05-02 14:25
威廉（左）與哈利目前的關係還處在冰凍期，沒有直接對話，暫時無法回溫。（路透資料照片）

英皇室專家揭露勁爆真相：威廉其實嫉妒哈利 為了這點

2024-05-03 11:32
2024年全球百大富有國家或地區排名出爐，台灣名列第14，領先日韓。（歐新社）

2024年全球百大富國排名 冠軍是這國 美排第9

2024-05-08 12:14
凱特（右）身為未來英國王后，要承擔的壓力和勤務分量很重。（路透資料照片）

凱特王妃抗癌超煎熬？友人驚曝：看了很心碎、像走在地獄

2024-05-05 00:41

超人氣

更多 >
郵輪公司前員工告訴你 老練郵輪玩家不會犯6種錯誤

郵輪公司前員工告訴你 老練郵輪玩家不會犯6種錯誤
中國無證客接受電視訪問：付5萬元偷渡來美 艱辛又危險

中國無證客接受電視訪問：付5萬元偷渡來美 艱辛又危險
走線激增 遣返非法中國移民 美中悄悄恢復合作

走線激增 遣返非法中國移民 美中悄悄恢復合作
梁朝偉合影劉嘉玲 大紅花衣超搶鏡…網：偷穿劉嘉玲的衣服？

梁朝偉合影劉嘉玲 大紅花衣超搶鏡…網：偷穿劉嘉玲的衣服？
110歲日裔人瑞分享長壽秘訣 她每天吃這食物

110歲日裔人瑞分享長壽秘訣 她每天吃這食物