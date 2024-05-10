男友墨西哥衝浪遭槍殺 她聽最後語音留言「我會不斷重複播放」

澳洲遊客Callum Robinson到墨西哥衝浪時遇害，女友Emily Horwath在Instagram上發布兩人甜蜜合照表示哀悼。(翻攝Emily Horwath Instagram )

來自澳洲 的卡勒姆．羅賓森（Callum Robinson）與弟弟及美國友人在墨西哥 度假時遭槍殺，遺體於5日被發現。卡勒姆的女友霍沃斯（Emily Horwath）在她的Instagram分享多張和男友的照片，還有男友在墨西哥傳給她的語音留言，她說那段語音會被不斷重複播放。

太陽報（the Sun）報導，卡勒姆三人到墨西哥進行衝浪之旅，但4月27日後便音訊全無，警方5日在一口深井中發現三人遺體，都已嚴重腐爛。

報導指出，案件發生後，來自各方親友紛紛表達對三人的哀悼，霍沃斯在Instagram上分享多張卡勒姆的照片，還有卡勒姆在墨西哥用Whatsapp傳給她的語音訊息。

卡勒姆在訊息中用開心的語調說：「開心的星期二，早安！現在是11點11分，我想妳，只是想留個言跟妳打聲招呼，寶貝」、「希望妳的一天能有個完美的開始，我可以感覺到妳今天臉上有大大的笑容，希望妳今天充滿能量和笑容」，卡勒姆最後說：「寶貝開心點，想妳」。

霍沃斯將這段語音放到自己的Instagram上，並表示將會不斷播放這段語音訊息。

澳洲遊客Callum Robinson到墨西哥衝浪時遇害，女友Emily Horwath在Instagram上發布他的最後語音訊息，表示會重複播放。(翻攝Emily Horwath Instagram )

霍沃斯在另一篇貼文中表示，卡勒姆用無法以文字表達的方式改變了她的生活，她還不知道未來要怎麼在沒有卡勒姆和其活力的世界中活下去，她很感激兩人曾經相愛。

霍沃斯說，希望大家和親朋好友表達愛意，每天都活得精彩，還要對人友善以及努力地笑，不要被小事困擾，要正面思考，就像卡勒姆那樣。

三人於4月到墨西哥下加利福尼亞州（Baja California）衝浪，該州因地理位置靠近美國邊境，度假村深受美國遊客歡迎。三人當時因羅賓森兄弟的母親無法和他們聯繫上而報警，警方之後在名為「燈塔」的偏遠衝浪景點旁約15公尺深的井發現三人遺體，距離他們紮營並消失的地點約4英里。警方認為三人是被鎖定他們卡車輪胎而搶劫他們的歹徒所殺。