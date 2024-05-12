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脫北者爆：金正恩擁「享樂組」年挑25名處女入後宮

綜合報導
脫北女孩朴研美曾在X釋出「享樂組」處女後宮跳舞的畫面。（取材自Ｘ平台）
脫北女孩朴研美曾在X釋出「享樂組」處女後宮跳舞的畫面。（取材自Ｘ平台）

北韓一名脫北者朴研美（Yeonmi Park）曾因自傳《為了活下去》而引發全球媒體關注，被譽為最美脫北女孩。近期她在YouTube爆北韓驚人內幕，稱北韓政府每年會招募25名處女，組成「享樂組」來取悅金正恩和其他高層，令人十分驚訝。

每日郵報（Daily Mail）報導，朴研美在脫北之後被賣到中國，接著又「逃離地獄」搬到美國，出版了《為了活下去》一書，分享自己過往的悲慘經歷。

在YouTube上擁有百萬粉絲的她近期分享表示，北韓政府有一個叫做「享樂組」的組織，會向民間家庭招募年輕、未發生過性行為的女性來「服務」政府高官。享樂組的女子身高普遍在165公分以上，年齡介於14到25歲，除了有美豔動人的外貌，更重要是必須經過「處女驗身」。

朴研美爆料，享樂組中有些女孩最終嫁給金正恩身旁的私人保鑣。朴研美稱，北韓名間有傳言，金正恩的妻子就是出身於「享樂組」。她提到，北韓民眾生活困苦，因此北韓人不但不覺得女兒被招募「入宮」有什麼問題，反而很開心她們可能因此有更好的生活品質。

媒體報導，朴研美聲稱，「享樂組」分為三組，第一組女孩專門提供按摩服務、第二組女孩透過歌舞娛樂金正恩等高官、第三組女孩則準備和金正恩或其他男性發生親密的性關係。朴研美還爆料金正恩跟父親金正日的偏好類型，

金正恩喜歡的是苗條、高䠷、西方化的女性，金正日則喜歡圓臉、高䠷的類型。

據報導，朴研美過去曾在社群平台X上傳附有影片的貼文，影片中呈現享樂組處女們載歌載舞的畫面，「這些無辜的女性被視為金正恩獨裁者的性奴隸，她們過著毫無尊嚴的生活，活生生是『現代版慰安婦』」。

2010年一名女性脫北者接受雜誌採訪時表示，自己在15歲那年突然被身穿制服的官員從學校帶走，還問她是不是有過性行為。官員告訴她要加入「享樂組」服勤十年，這段期間不能跟家人聯絡，若是試圖逃跑，甚至還會遭到處決。

知名「脫北女孩」朴研美爆料金正恩每年挑選處女進入享樂組。（美聯社）
知名「脫北女孩」朴研美爆料金正恩每年挑選處女進入享樂組。（美聯社）

金正恩 北韓 YouTube

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