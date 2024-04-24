這座日本小城人人皆知《論語》 國小校門寫「恕義禮敬仁」

日本佐賀縣多久市4月18日在多久聖廟舉辦「春季釋菜」祭孔活動。(新華社)

在日本 ，有這樣一座小城，學校從小教《論語》，成人兒童每年賽《論語》，城市每天播《論語》。記者日前探訪了婦孺皆知《論語》的九州佐賀縣多久市。

多久市四面環山，人口不到兩萬。據當地史料記載，1699年，當地開設教授儒家思想的學校——東原庠舍。1708年，當地修建孔廟——多久聖廟。

早在江戶時代，多久就有句俗話，「多久的小麻雀，正在唱《論語》」，說的是當時東原庠舍學子勤於誦讀《論語》的情形。現在，多久市東原庠舍西溪學校的學生們仍在延續這一傳統。

一進校門，映入眼簾的是牆上五個大字——「恕義禮敬仁」。當地把出自《論語》「夫子之道，忠恕而已矣」中的「恕」字放在首位，也就是「用自己的心去體會他人的心」之意。

學校教導主任千北昌子告訴記者，學校從小學一年級開始就在綜合教養課中教授《論語》，還給學生們配發《論語》卡片，讓學生們帶回家，同家長一起在遊戲中熟悉、背誦《論語》。每年一次的《論語》檢測 大賽中，每個年級的學生都可以來挑戰，按掌握程度評出「達人」「名人」和「超級名人」。到五、六年級時，學校力爭讓每名學生掌握《論語》卡片的所有內容。

千北昌子將記者帶到五、六年級的教室門前。眼前整整一面牆的《論語》卡片讓記者驚呆了。「有朋自遠方來，不亦樂乎」「逝者如斯夫」「吾日三省吾身」「三人行，必有我師焉」……卡片按難易程度分為10個等級。每張卡片上不僅有《論語》古文、現代日語解釋，還配有便於理解的插圖。

千北昌子說，多久市每年都在政府支持下舉辦《論語》大賽，從幼兒園到中小學生，再到普通市民都會來參加比賽，全市持續掀起學《論語》、背《論語》、用《論語》的熱潮。

在學校圖書室，書架上擺放著多種多樣的《論語》書籍：漫畫版《論語》、哆啦A夢版《論語》、小學生《論語》……看著已被翻得發舊的書籍，圖書室管理員說，學生們平時也會來閱讀，但《論語》檢測大賽前，這些書早早就被借空。

從圖書室出來，記者注意到學校每層樓的走廊裡、樓梯間，不是張貼著《論語》名言、掛著《論語》日曆，就是貼著一排排學生們自選的「我最喜愛的《論語》名句」。

每到午休時間，學校會播放「每日《論語》」，等到學生們放學，街道也會播放「本月《論語》」。

「我們就是要打造一個無處不《論語》的環境，讓學生們能隨時感受《論語》，想到《論語》，運用《論語》。等學生們畢業時，還會把自己喜愛的《論語》語句寫成書法 作品，當作一生的座右銘。」千北昌子說。

在記者採訪中，當地學生們大聲背誦自己喜歡的《論語》名言：「朝聞道，夕死可矣」「見賢思齊焉」「志於道，據于德，依於仁，遊于藝」……

多久的「小麻雀」，又唱起《論語》。