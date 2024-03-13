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英發現最早森林化石 追溯4.1億年前

編譯羅方妤／報導
英國科學團隊在濱海岩岸之中，發現4億多年前的森林化石。（取材自劍橋大學網站）
英國科學團隊在濱海岩岸之中，發現4億多年前的森林化石。（取材自劍橋大學網站）

英國BBC報導，科學家近日在英格蘭西南部薩默塞特郡（Somerset）邁恩希德（Minehead）海岸懸崖發現已知最古老的森林化石，最早可追溯至4億1900萬至3億5800萬年前的泥盆紀。這比先前已知最古老的美國紐約州森林化石還早400萬年。

英國劍橋大學和卡地夫大學研究員表示，這些化石是英國迄今為止發現最古老的樹木化石，也是已知世界上最古老的森林。這些樹木被稱為「蘆葉」（Calamophyton），是種類似棕櫚樹的古代植物。這些樹木化石被形容為當今樹木的「原型」，最大型的高度介於二至四公尺間。

研究人員識別出這些植物化石、殘骸，及樹幹化石和根部。這些化石展現早期的樹木如何在數億年前協助塑造景觀、穩定河岸和海岸線。

這份研究的第一作者、劍橋大學地球科學系教授戴維斯（Neil Davies）表示：「這是一片非常奇怪的森林，與人們現今看到的森林都不同。沒有任何灌木叢，草也還沒有出現，而這些密密麻麻的樹木掉落了很多樹枝。」

英國自然史博物館植物化石專家肯里克（Paul Kenrick）沒有參加這項研究。他表示，這些關於當時植物是如何生長在一起的線索意義重大，這些樹木和我們現今所知的任何樹木都非常不同。最相似的現代對應植物可能是原產澳洲的軟樹蕨（Dicksonia antarctica），在英國是很受歡迎的觀賞植物。

英國科學團隊近日發現古代森林化石，最早可追溯至4億1900萬至3億5800萬年前...
英國科學團隊近日發現古代森林化石，最早可追溯至4億1900萬至3億5800萬年前的泥盆紀。（取材自劍橋大學網站）
英國科學家近日在英格蘭西南部發現已知最古老的森林化石，最早可追溯至4億1900萬...
英國科學家近日在英格蘭西南部發現已知最古老的森林化石，最早可追溯至4億1900萬至3億5800萬年前的泥盆紀。（取材自Ｘ平台）

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