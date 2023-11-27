美國女歌手搭機獻唱 險遭空服員趕下機 社群反應兩極

美國福音歌手史托姆因為無視空服員要求她停止在機上唱歌，差一點被趕下機。（取材自Instagram）

美國福音歌手史托姆（Bobbi Storm）近日因為無視空服員停止在機上唱歌的要求，差一點被趕下她搭乘的達美航空 航班。

NBC新聞報導，根據史托姆自己在TikTok 和 Instagram發布的手機影片，開頭就是她站在機艙走道上，跟一位空服員講話，「我現在就在告示牌（Billboards）榜上」。當空服員請她坐在自己的位置時，史托姆回答「我可以坐下」，同時沿著通道向後朝座位走去，「我會坐下來，安全帶標誌熄滅了，不是要搗亂」。

報導指出，從影片看不清楚安全帶燈號是否已經熄滅，史托姆則坐了下來，開始告訴其他乘客，她獲得了兩項格萊美獎提名，宣傳了自己的歌，還說想要為他們唱歌，「我第一次搭飛機就想這麼做了… 我已經有一段時間沒這樣做了」。

根據影片，空服員很快就打斷了史托姆，並且詢問她是否會保持安靜。雖然史托姆宣稱其他乘客正在享受，但空服員表示，「我沒在享受，所以我請問妳，能不能保持安靜」。

兩人持續進行交談，史托姆一度稱自己正在「做主告訴我要做的事情」，空服員則警告，如果不遵守指示，就會被帶下飛機。史托姆回應，「如果真是這樣，那無所謂」。在空服員轉身離開之後，史托姆還是開始唱起了歌。

https://www.instagram.com/reel/Cze8gBvp4DA/

達美航空事後在電郵聲明表示，已經跟史托姆取得聯繫，「為了我們的顧客和機組員安全，遵循我們機組員的指示一直很重要」。史托姆無進一步回應，但她在接下來的自拍影片中表示，當她決定要唱歌時，沒有違反任何規定，也不希望那位空服員受到懲戒或丟了工作，「我只是跟人們傳播我的快樂」。

雖然史托姆稱同機乘客「給了她這麼做的勇氣」，社群媒體 上也不乏力挺的聲音，卻也有些人並不苟同，有網友就表示，「這不是舞台，我也想要一次安靜的飛行」。也有網友半開玩笑地指出，「說真的，如果妳這樣做，我會討厭的，哈哈」。