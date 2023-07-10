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伊拉克上萬條死魚被沖上岸 疑乾旱害的

綜合報導
伊拉克東南部日前發現上萬條死魚被沖上岸，當局已經展開調查。（Getty Images）
伊拉克東南部日前發現上萬條死魚被沖上岸，當局已經展開調查。（Getty Images）

伊拉克東南部驚見成千上萬條死魚被沖上岸，促使當局對這場與野生動物有關的災難進行調查。官員認為，這可能與乾旱有關。

中央社引述法新社報導，一名攝影記者在與伊朗接壤的伊拉克米桑省（Maysan）馬賈爾阿卡比爾（Majar al-Kabir）地區的阿姆珊（Amshan）河岸邊看見成千上萬條小魚被沖上岸。

這片底格里斯河（Tigris River）氾濫平原的沼澤地，已經受到全球暖化衝擊。

據伊拉克通訊社（INA）報導，伊拉克農業部昨天宣布正在組建一個委員會，來調查魚群集體死亡的原因。

環保運動人士尼瑪（Ahmed Saleh Neema）說，氣溫升高導致更多河水蒸發，加上水流量減少，使水中含氧量減少、鹽分濃度增加。

聯合國將多地乾旱的伊拉克列為全球最易受氣候變遷影響的5個國家之一。

伊拉克夏季酷熱、沙塵暴頻繁出現，過去4年降雨減少導致上游水庫蓄水量下滑，使得古文明繁榮發展的底格里斯河和幼發拉底河（Euphrates River）水流量減少。

為伊拉克環境部監督沼澤地的米桑省官員沙爾曼（Khodr Abbas Salman）告訴法新社：「根據我們進行的地形分析，除了鹽分濃度增加，（水中）含氧量為零。」

沙爾曼今天檢視「數噸」魚類的死亡情況，阿姆珊流域是9種魚類的棲地。他說，這些魚群現在仍不斷死亡。

沙爾曼補充，當局將對魚群及河水的樣本進行分析，「以確定其中是否含有任何化學物質」。

此外，水中鹽分濃度高可能足以造成相當大的損害。沙爾曼說，這些河水不再能「用於農業，如果農民用它來灌溉，就會為土地帶來災難」。

他警告說，隨著動物死亡數量增加，河水和周圍土地的汙染風險也會進一步升高。

他說：「任何動物死去都會腐爛…這會增加汙染程度。水中的毒性可能會增加並滲透到土地。」

2018年，中部的巴比倫省（Babylon）漁民也驚見類似現象，當時有成千上萬條鯉魚死亡，但未能查明原因。

氣候變遷 伊朗 聯合國

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