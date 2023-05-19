乘客趕搭飛機 日本空姐幫提行李 穿高跟鞋狂奔1公里

一位中國網友在日本搭機時，因故差點趕不上，但空姐幫他拿行李趕路下，總算即時抵達登機門。（取材自推特）

日式服務向來以細膩、周到聞名，往往在許多不經意的小細節上，可以看到他們世界頂尖級的服務水準。近來有中國網友分享一段日本 航空的服務影片，獲得許多迴響。

根據日本媒體「DIAMOND online」報導，定居東京12年，前網易新聞（日本）總編輯「東京溫哥」，近來在推特 (Twitter)上分享一部影片，表示他有一位朋友，最近得從東京都搭全日空（ANA）班機飛富山縣出差，但因為路程上的一些變故，使得那位朋友到機場 時，飛機已經幾乎要起飛了。

機場人員知道他的狀況後，就有一位空姐幫他提行李，以十萬火急的速度衝向登機門，總算讓他能夠順利趕上飛機。東京溫哥強調，這段影片之所以打動他，是因為這件意外完全出於乘客自己，但服務人員卻願意穿著高跟鞋，和他跑了近一公里路程趕送行李。

而且兩人沿路奔跑的時候，女地勤全程滿臉笑容，還不忘提醒他留意步伐、記得搭乘手扶梯，最後甚至溫柔叮嚀「請保重、玩得開心」。對此，東京溫哥表示，後來友人不光直接加入全日本空輸的會員，還買了伴手禮、寫了感謝信交回機場的櫃台，希望能請相關人員轉交給當時奮力協助他的女地勤。

「為何友人不主動提行李跟著女地勤？」被網友問及的東京溫哥回應，因為「日式服務」的精神，會讓員工認為這是自己分內的事情，「萬一客人提著箱子跑，不小心摔一跤，那是不得了的事，所以在這種情況下，她是絕對不會讓客人自己拿。」