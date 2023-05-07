地球太熱…日本千年奇景 「雪怪樹冰」世紀末恐消融

日本東北山脈壯闊的樹冰奇景。（擷取自 [email protected] ）

日本 山形縣「藏王樹冰」耗時1000年歷史形成，是當地最有名的奇景，峰頂的「雪怪」只在雪季出現，然而因全球暖化 影響，樹冰的分布範圍已經縮小，正面臨「消失」的危機，調查團隊認為，本世紀結束後恐怕很難看到這樣的絕景。

日本「讀賣新聞」報導，樹冰是一種罕見的自然現象，當冬季的高山地區的水蒸氣結成冰晶後，受風或重力影響，會附著在樹木或岩石上形成樹冰。當多個冰晶聚集時，就會形成美麗的樹冰，並被當地人稱作「雪怪」。

全世界僅有藏王溫泉滑雪 場才能在2月中旬看到巨大詭異的樹冰，山形大學教授柳澤文孝與團隊調查發現，樹冰形成時間耗時約1000年，該地區有數個形成奇特樹冰的條件，包括提供水氣的對馬暖流、亞高山帶變冷，以及曾不斷擴大的針葉樹林。

但擁有1000年歷史的樹冰正因全球暖化而面臨存亡危機，藏王樹冰2010年代開始遭受蟲害，除了枯萎日益嚴重外，還有樹林、樹枝被雪壓斷或變細的影響，使得樹冰處於危急狀態，「如果全球暖化持續以這種速度持續下去，本世紀結束後，恐怕很難再看到樹冰。」

柳澤指出，考慮到這樣的危機發生，政府必須盡快採取種樹等對策，否則到世紀末，日本的樹冰可能就會消失無蹤。