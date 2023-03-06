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身高矮可能更長壽？研究結果曝光超意外

編譯羅方妤／即時報導
一群六歲孩童在紐約林肯中心芭蕾學校比較身高。CNBC報導，研究指出，比較矮的人可能比較高的人長壽。（Getty Images）
一群六歲孩童在紐約林肯中心芭蕾學校比較身高。CNBC報導，研究指出，比較矮的人可能比較高的人長壽。（Getty Images）

人們普遍認為，女性比男性長壽，而科學也支持這個說法。不過，美國CNBC報導，研究指出身高可能也和長壽有關，具體而言比較矮的人可能比比較高的人更長壽。

CNBC訪問了研究健康與長壽間關係的人口統計學專家羅賓（Jean-Marie Robine），及哈佛大學保羅．F．格倫衰老生物學研究中心（Paul F. Glenn Center for Biology of Aging Research）共同主任辛克萊（David Sinclair）。他們都是在研究壽命方面的資深專家。

羅賓說：「如果你的身高比較高，就會需要更多細胞複製來填補你的身體，這讓你的身體消耗得更快。」

根據數百萬人的死亡數據，他們發現身高和長壽呈現負相關。研究人員還發現，「身高較矮、體型較小的人死亡率較低，得到與飲食相關慢性病的人也比較少，特別是年過中年以後」。

研究人員檢視2500名芬蘭男性運動員，發現越野滑雪選手平均比籃球選手多活7年，而滑雪選手平均身高比籃球選手矮了15公分。

針對義大利軍隊的研究發現，身高約165公分的軍人平均壽命比身高較高的同袍多活了兩年。

辛克萊指出，「身高的影響下，也確實使女性更長壽」。牛津大學Our World in Data等資料來源指出，估計全球女性平均身高約159.5公分。辛克萊說，男女身高差異受生長激素影響，「而眾所皆知，生長激素確實會影響壽命」。

身高並非女性較長壽的唯一原因。羅賓認為，女性較長壽的另個原因是「女性較能抵抗困難」。他也說：「男性在健康且沒有殘疾的狀態下，死亡率與女性差不多，但若男性若健康狀況不佳，生存能力就會變得很差，而同狀態下的女性，抵抗能力仍較強。」

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