我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛市警方提醒韓系車主 1根USB充電線 就能偷車

通膨效應 美國卡債去年Q4達9860億元 創新高

北韓只有一個金朱愛 金正恩寵女 百姓得改名

綜合報導
北韓領導人金正恩（左）和女兒金朱愛（右）日前一起出席閱兵。（美聯社）
北韓領導人金正恩（左）和女兒金朱愛（右）日前一起出席閱兵。（美聯社）

北韓領導人金正恩日前偕妻女出席建軍75周年閱兵式，引起外界猜測其女金朱愛（譯音，又譯金主愛）是否為正式接班人。消息人士指出，隨著金朱愛曝光度漸增，國內當局也強制要求同名女性改名。

美國自由亞洲電台（RFA）引述北韓平安北道消息人士說法報導，定州市安全部日前將當地登記名為「朱愛」的女性都叫到安全部強制改名，消息人士說：「我住的地方也有個叫朱愛的12歲女孩，她父母被強迫為孩子改名、更新出生證明。」

平安南道也傳出類似消息，要求名為「朱愛」的女性在一周內改名。安全部稱最近「正在宣傳最高尊嚴（指金正恩）的尊貴千金名為『朱愛』」，因此內部指示禁止一般民眾使用這個名字。截至目前，日成、正日、正恩、雪主等4個前領導人、領導人及夫人名字都禁止一般民眾使用。

此外，南韓媒體news1則發現，北韓中央電視台9日轉播閱兵式時，在名譽騎兵中隊進場時介紹其中一匹白馬是「親愛的千金最愛的駿馬」，代表金朱愛已擁有屬於自己的白馬，更出現在閱兵儀式上，可見她具有相當高的政治地位。

金正恩曾在2019年10月及12月偕夫人李雪主、胞妹金與正及一群勞動黨高層幹部進行「白頭山戰馬行軍」，白馬也被視為最高指導者及核心人士的象徵。報導推測，擁有白馬的金朱愛很有可能被賦予有關「國家事務」的某種角色。

據韓媒News1指，圖內紅圈中的白馬為金正恩女兒金朱愛擁有的白馬，日前現身在朝鮮...
據韓媒News1指，圖內紅圈中的白馬為金正恩女兒金朱愛擁有的白馬，日前現身在朝鮮人民軍建軍75周年閱兵儀式。（影片截圖）

南韓統一部也相當重視金朱愛這次出席閱兵式所扮演的角色，指出金朱愛在北韓官媒公布照片中占大篇幅，是種重要表態；但對金朱愛的接班人身分持保守態度，認為言之過早。

根據北韓官媒發放的片段，金朱愛日前與父母一起出席閱兵儀式，被金正恩牽著進場；在室內畫面中，金朱愛撫摸金正恩的臉頰，甚至雙手捧著父親的臉，父女關係親密。

統一研究院北韓研究室長洪敏（譯音）則指出，金朱愛從去年首次亮相至今5次公開露面，「都與武器或軍方活動有關」，可能是為傳達「藉高度發展核武保衛未來世代及人民安全」的訊息。

北韓 金正恩 南韓

上一則

土敘地震已超過3.6萬人死亡 無國界醫生：醫院不堪負荷

延伸閱讀

金正恩愛女屢次曝光 傳北韓內部下令同名女性改名

金正恩愛女屢次曝光 傳北韓內部下令同名女性改名
安倍回憶錄揭露川普對北韓是個大鴿派 只想跟金正恩和談

安倍回憶錄揭露川普對北韓是個大鴿派 只想跟金正恩和談
金正恩接班人浮現？一家三口合照曝光 「她」坐C位

金正恩接班人浮現？一家三口合照曝光 「她」坐C位
鞏固接班？金正恩牽女兒在建軍節亮相

鞏固接班？金正恩牽女兒在建軍節亮相

熱門新聞

示意圖。(取材自ingimage）

親密連結太激烈 女下體撕裂8公分 醫痛心：看到腸子了

2023-02-11 20:53
威廉（右）被稱等當上英國國王後，會封殺弟弟哈利一家。（路透資料照片）

威廉決心報復哈利慘了 不只梅根 連他小孩也會被封殺

2023-02-10 18:22
加拿大總理杜魯多11日下令擊落一個侵犯加國領空的不明物體，一架美國戰機將其擊落。（路透）

加拿大也出現高空不明物體 杜魯多下令 美國F-22戰機將其擊落

2023-02-11 19:00
土耳其男子漢瑟緊牽被埋在瓦礫堆中的15歲亡女。(Getty Images)

緊握亡女手照片傳全球 獨活土耳其父曝讓記者拍照原因

2023-02-12 09:40
(取自推特)

金正恩接班人浮現？一家三口合照曝光 「她」坐C位

2023-02-09 04:54
土耳其震災災民向土國媒體指控，一批中國官方媒體記者試圖以現金賄賂災民，要求對方指控土耳其政府救災不力，並引導受訪災民稱讚中國救援隊。（路透）

要求災民「批土政府、讚中搜救隊」…中國官媒試圖賄賂災民引眾怒

2023-02-12 07:10

超人氣

更多 >
獨家／二姨：劉文正沒死 他打電話給我報平安

獨家／二姨：劉文正沒死 他打電話給我報平安
冬季風暴將至 恐襲美25州 影響8000萬人

冬季風暴將至 恐襲美25州 影響8000萬人
旅館床單乾淨嗎？這幾個步驟確保安全衛生

旅館床單乾淨嗎？這幾個步驟確保安全衛生
劉文正經紀人夏玉順 華航飛舊金山鬧機影片曝光

劉文正經紀人夏玉順 華航飛舊金山鬧機影片曝光
新仇舊恨？摧毀舞星？陳友艮濫殺11人 細究往事尋真相

新仇舊恨？摧毀舞星？陳友艮濫殺11人 細究往事尋真相