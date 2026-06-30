稱愛子不可能繼位 還說若當天皇沒人娶 日議員挨轟道歉

日本愛子公主2月23日在東京皇居舉行的天皇66歲生日公開活動中，向祝賀民眾揮手致意。（路透）

日本 國會議員目前持續討論如何因應皇室成員減少的問題，執政黨自民黨資深參議員中曾根弘文28日表示，根據日本現行皇位繼承制度，德仁天皇的獨生女愛子公主「不可能」繼位，並稱如果她成為天皇，沒有人會願意與她結婚。相關言論引發外界批評，他隔天為此公開道歉。

共同社報導，中曾根弘文是前首相中曾根康弘之子，今年80歲，曾任外務大臣，目前擔任自民黨憲法改革實現本部長，28日在富山縣高岡市一場集會發表演說，提到愛子公主時表示，依據現行「皇室典範」，由她繼承皇位「根本不可能」。

中曾根進一步指出，如果愛子公主在未婚情況下成為天皇，「將沒有人願意與她結婚」，因為未來配偶將承受巨大壓力；他也表示，愛子公主本身同樣將面臨龐大壓力，必須生下男性繼承人。

民調顯示，民眾普遍支持讓女性成為天皇，但保守派主導的自民黨對此一直持謹慎態度。中曾根表示：「這不是人氣投票。這關係到誰將繼承國家天皇的皇位，我們必須根據法律冷靜討論。」他並表示，民眾必須先理解相關法律架構，否則「討論可能會朝錯誤的方向發展」。

中曾根的發言經媒體報導後，引發外界與網友批評。雅虎新聞討論區一篇獲得近10萬人按讚的留言指出，中曾根的發言實在太過無禮。該網友寫道：「他公開表示『沒有人會願意和她結婚』，這種無視本人意願與人格、逕自下定論的言論，本身就顯示他不具備政治人物的資格。」

該留言並指出，對皇位繼承制度發表意見是個人的自由，但與發表傷害愛子的言論完全是兩回事，這種政治人物「若無其事地發表如此缺乏體諒的言論，令人感到強烈憤怒」。

朝日新聞報導，日本政府提出的「皇室典範」修正草案並未提及允許女性天皇。中曾根29日在東京自民黨總部接受媒體採訪時，承認自己曾發表相關言論，但解釋依據現行「皇室典範」，愛子公主並沒有皇位繼承資格。他說：「如果「皇室典範」從根本上修正，也許另當別論，但我想表達的是，在現行制度下，愛子無法成為天皇。」

中曾根也承認，他曾表示如果愛子公主成為天皇，將沒有人願意與她結婚，因為她將面臨生下兒子的巨大壓力。但他解釋，考量媒體與社會大眾對愛子公主婚事的關注，他只是表達自己的印象，認為在那種情況下，她將很難結婚。談到「生下兒子」一事，中曾根表示：「我要更正我的發言，因為我原本想說的是孩子，而不是兒子。」