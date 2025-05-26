哈利王子小事就爆炸還酗酒出包 出動軍情局治心裡創傷

哈利王子被爆心理有很大創傷。（美聯社）

英國皇室再爆驚人內幕！根據暢銷書作家蒂娜·布朗（Tina Brown）在其話題著作「宮廷秘辛」（The Palace Papers）中的爆料，哈利王子 早年曾因情緒問題尋求心理諮詢，竟然找上了與英國情報機構「軍情六處」（MI6）有密切關係的心理治療師。

書中指出，哈利當時的女友克瑞西達·博納斯（Cressida Bonas）目睹王子的「爆炸性脾氣」後深感憂心，決定鼓勵他尋求專業幫助。布朗寫道：「克瑞西達對他的心理狀態開始產生嚴重擔憂。鮮為人知的是，其實是她首次說服哈利去看心理醫生。」

一位王室好友更透露：「她逼哈利接受他有心理問題，並安排他見心理分析師。」最終，哈利在母親戴安娜王妃（Princess Diana）生前摯友茱莉亞·塞繆爾（Julia Samuel）的協助下，展開心理諮商之路。茱莉亞除了是NHS的悲傷輔導顧問，還曾為軍情六處提供建議，因此極具保密經驗。

有知情人士向布朗透露：「我們需要一個非常懂得保密的人，她還要能理解公眾與私人生活的雙重壓力，而MI6的治療師，正是這類人。」透過這段治療過程，哈利終於開始正視12歲那年失去母親的創傷。他坦承，過去以香檳狂歡和逃避來壓抑悲傷情緒，甚至告訴自己「幹嘛想媽媽？那不會讓事情變好」。

據悉，克瑞西達曾多次目睹哈利情緒失控的場面，其中一次是在牛津附近一間酒吧共度元旦午餐時，哈利因不滿一名長者要求合影，竟憤怒回應：「讓開！」臉漲得通紅後怒氣沖沖地離開現場。

不只哈利，他的愛妻梅根 （Meghan Markle）也曾公開談及心理健康 問題，在2021年震撼全球的歐普拉專訪中，梅根坦承在懷孕5個月時因皇室壓力一度萌生輕生念頭。哈利夫婦不避諱談論心理健康議題，讓外界得以一窺皇室光鮮亮麗背後，所承受的龐大心理壓力。