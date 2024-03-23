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凱特接受預防性化療 醫師分析哪些情況會動用該療法

俄媒稱恐攻為精心策畫 4嫌犯逃往俄烏邊境時遭逮

國王太子妃相繼罹癌 英國王室蒙不安氛圍

中央社倫敦23日綜合外電報導
英國各紙媒23日頭版均聚焦凱特罹患癌症的消息。（美聯社）
英國各紙媒23日頭版均聚焦凱特罹患癌症的消息。（美聯社）

英國威爾斯王妃（Princess of Wales）凱特（Kate）22日宣布自己罹癌並接受化療，為連月來關於她神隱的猜測畫上慘澹句點。國王與太子妃相繼罹癌讓英國王室蒙上不安。

紐約時報指出，42歲的凱特王妃宣布罹癌前，75歲的英王查理三世（King Charles III）甫於2月初宣告罹癌並接受治療。凱特也與公公一樣，都未說明罹患何種癌症、預後情況如何。

在22日晚間公布的預錄影像裡，凱特表示今年1月腹部動大手術，藉由隨後的檢查得知自己罹癌，並說「過去幾個月對我們全家人而言，非常難熬」。

面帶憔悴但決心要表達康復期許的凱特表示，她和王儲夫婿威廉正讓3個孩子了解母親病況，讓他們安心、相信媽媽不會有事，但她不諱言這需要時間。

凱特說：「我們希望大家能理解，作為一個家庭，如今我們需要一些時間、空間與隱私來完成我的療程。」

凱特罹癌的消息對不少英國人猶如晴天霹靂，公眾人物乃至一般百姓都寄予深深同情。對許多英國人而言，平民出身的凱特迷人且平易近人，也對她嫁入王室後動見觀瞻的王妃、母親角色產生共情。

自從去年12月25日的王室聖誕節禮拜後，凱特即消失於公眾視野，2月底王儲威廉臨時以「私人因素」未出席一場王室重要活動，3月10日更發生「照片門」事件（凱特本想藉一張家人合照消除外界對她神隱的疑慮，卻被抓包照片合成，各大媒體被迫撤照），一時間各種謠言、陰謀論滿天飛。

宣布罹癌至少暫時讓社群和新聞媒體關於凱特神隱的臆測暫告一段落。但與國王查理三世一樣，凱特的罹癌消息同樣留下許多疑惑待解。

紐時指出對英國王室而言，在逐漸凋零之際最突出成員之一的凱特罹癌被迫暫時退出大眾目光，無疑又是一沉重打擊。當前英王查理三世得接受治療暫時無法公開露面，整個王室也一直還在適應2022年失去伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）女王之痛。

此外，哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan）離開王室、查理三世之弟安德魯王子（Prince Andrew）捲入遭定罪淫魔富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein）醜聞而被逐出皇家，讓英國王室近年風波不斷。

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