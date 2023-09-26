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杭州亞運／泰國公主參加馬術賽 平常化身時裝設計師

中新社／杭州26日電
泰國公主希里婉瓦麗亮相杭州亞運馬術比賽。 （中新社）
泰國公主希里婉瓦麗亮相杭州亞運馬術比賽。 （中新社）

杭州亞運馬術比賽9月26日在桐廬馬術中心開賽，當日舉行盛裝舞步聖喬治科目團體決賽及個人賽資格賽。泰國公主希里婉瓦麗作為泰國國家馬術隊的一員，參加馬術盛裝舞步比賽。 

希里婉瓦麗是泰國國王拉瑪十世和余娃提達所生之唯一女兒，其熱中於時裝設計，現任泰國女性時裝設計師。

馬術是杭州亞運唯一一項人與動物配合的項目，有近20個國家和地區的120餘名運動員和130多匹馬匹參賽，圍繞盛裝舞步、場地障礙、三項賽等項目，角逐6枚金牌。 

希里婉瓦麗說，比賽中不論是她本人還是馬匹，都是積極向上的狀態。但由於天氣非常熱，因此她在比賽過程中比較謹慎，沒有進行一些高難度動作。

泰國公主希里婉瓦麗亮相杭州亞運馬術比賽。 （中新社）
泰國公主希里婉瓦麗亮相杭州亞運馬術比賽。 （中新社）

擅長運動的希里婉瓦麗是泰國的體育偶像，曾代表泰國在馬術和羽毛球兩個運動項目中參加國際賽事。此次作為王室公主參加杭州亞運，希里婉瓦麗表示：「我的父親非常支持我，我的祖父也曾參加過這個項目，我的姊妹曾經有這個夢想，現在他們把馬厩、激情、經驗都傳承給了我。」

「我為泰國人民而參賽，他們是我的後盾、是我的啦啦隊、是我的力量源泉，我很感謝他們，我會為他們而盡全力。」希里婉瓦麗補充說。

圖為觀眾為希里婉瓦麗加油。 （中新社）
圖為觀眾為希里婉瓦麗加油。 （中新社）

當天，有泰國觀眾來到比賽現場，為公主和泰國馬術隊加油助威。 

希里婉瓦麗和許多王室成員一樣，自幼接受馬術和羽毛球訓練。她曾參加過2014年南韓亞運，在2017年東南亞運動會盛裝舞步團體賽中獲得銀牌。 

據瞭解，此次泰國派出1000多人的代表團參加杭州亞運40個項目的比賽。

泰國 杭州亞運 東南亞

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