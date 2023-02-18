叔叔、嬸嬸怎麼了？威廉與凱特的孩子也討厭哈利與梅根

喬治（左）與夏綠蒂（右）受到大人影響，據傳已經討厭叔叔和嬸嬸。（歐新社資料照片）

英國哈利 王子與妻子梅根 在皇室的未來恐怕真的不容樂觀，除了身為下一任英國國王、王后的威廉 和凱特，已痛恨他倆到寧可當他們不存在，現在被傳連威廉和凱特的孩子—喬治王子、夏綠蒂公主也對以前曾經算親近的叔叔與嬸嬸又怕又厭惡，不懂他們為什麼要講那麼多關於爸媽的壞話？

早在哈利的回憶錄「SPARE」（暫譯：備胎）推出之前，「皇室專家」和「皇室特派員」就接二連三跳出來警告他，倘若書的內容對皇室充滿批評，那可能會永遠斷了與家人和解之路，哈利的書中雖然對於父親查理與繼母卡蜜拉的抱怨沒有想像中強烈，卻有很多篇幅指責自己的哥哥威廉，甚至直指皇室人員會為了保護威廉，不惜捏造謊言來抹黑妻子梅根，認為皇室人員們該給梅根一個道歉，殊不知看似為妻子討公道，卻又嚴重得罪了未來的國王，威廉的脾氣和查理不同，查理對哈利畢竟還有身為父親的寬容，暴躁的威廉可是會記恨一輩子，等到日後威廉當上國王，哈利與梅根會有何下場，大家也不難猜測。

對於哈利和梅根來說，要跟威廉與凱特和解已是難上加難，現在連下一代的喬治、夏綠蒂都對他們不接受、不諒解，等於哈利在威廉與喬治這兩朝都甭想翻身。根據專門報導明星與名流八卦的Radar Online，夏綠蒂和喬治聽到大人一整天都在講哈利和梅根惹出的麻煩，才知道爸媽被叔叔嬸嬸罵得非常難聽，相當詫異也不能理解，為什麼他們會這樣？小孩子不會懂得大人的世界、尤其宮廷裡的紛爭有多複雜，只會知道叔叔嬸嬸罵爸媽，很快就跟父母站在同一陣線，開始敵視哈利與梅根，而梅根又再慘一些，因為皇室還是把錯歸咎到她身上，認為是她「帶壞」哈利。