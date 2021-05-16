哈利轟王室教養痛苦 資深人員怒：廢掉他跟梅根頭銜

哈利與梅根已讓英國皇室人員忍無可忍，巴不得他們趕快被剝奪頭銜、徹底和他們切割。（路透資料照片）

英國哈利 王子與王室間的矛盾、衝突愈演愈烈，他近日在美國男星戴克斯薛普（Dax Shepard）的podcast節目上稱從小到大宛如動物園中的珍奇異獸被各方觀看，英王室的教養方式一再製造痛苦循環，將父親查理王子與祖父母菲利普親王、伊莉莎白二世女王都罵進去，氣得王室高層人員怒轟：「如果這麼不快樂，就不應該還保留頭銜」。

哈利與妻子梅根 打從3月初接受歐普拉電視專訪，稱英王室人員散播假消息破壞梅根形象、對她要生的孩子膚色感到擔心分明種族歧視等等，讓他們和王室已經緊張的關係更加惡化，雖然哈利一度返英出席菲利普親王的喪禮，有藉機與兄長威廉王子與父親查理說到話，彼此的心結依舊存在、離化解還早得很。

近日情形雪上加霜，他在戴克斯薛普節目裡稱自小受到的教養讓他自覺像活在楚門的世界或是被關在動物園，被大家密切檢視，他才20出頭就很想離開王室。他本來認為這樣的教育方式是父親查理的關係，後來仔細拼湊思索，才感到父親也是這樣被教養到大，是被他的父母影響。對於這種痛苦的循環，他想要幫自己的孩子們打破，所以不能再繼續待在王室裡。

對此王室人員簡直不敢置信，根據英國媒體引述資深人員的說法，大家都又訝異又憤怒，覺得他一再攻擊最不該得罪的人—英國現任與未來國王，簡直大逆不道。王室資深人員對哈利和梅根已經快要忍無可忍，認為他們既然這麼不滿王室，不如交出薩賽克斯公爵與公爵夫人頭銜，回去當平凡的哈利和梅根，要是不乖乖答應，看他們還有什麼話說？