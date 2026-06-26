公開背刺高市早苗？ 岸田文雄：如今願推動日中對話的人愈來愈少

日本前首相岸田文雄。(路透)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 岸田文雄稱願推動日中對話的人在日本愈來愈少。

岸田文雄稱願推動日中對話的人在日本愈來愈少。 重點二： 他認為中日經貿與民間交流緊密，應持續溝通穩定關係。

他認為中日經貿與民間交流緊密，應持續溝通穩定關係。 重點三：岸田與岩屋毅皆表達遺憾，盼日方更主動修復對華對話。

據觀察者網報導，當地時間6月26日，日本 前首相岸田文雄 在位於東京的日本外國特派員協會舉行記者會，當被問及如何看待在當前中日關係時，岸田表示，如今（日本）願意推動日中之間對話的人，愈來愈少了。在這種十分嚴峻的環境下，對話也難以展開。對此，「我感到十分遺憾。」

這一表態似乎是對現任高市早苗 內閣因為台灣有事將觸發日本存立事態危機的發言而導致中日關係陷入谷底，委婉地表露他並不認同的立場。

這場記者會，是岸田卸任首相後，首次在日本外國特派員協會舉行記者會。被問及如何看待在當前中日關係時，岸田表示，中國與日本互為鄰國。中國是日本最大的貿易夥伴，日本則是第二大中國貿易夥伴。由此可見，兩國在經濟以及許多領域都存在著非常緊密的聯繫。他個人先前也一直持續與中方高層保持對話。透過持續進行溝通、推動接觸，從而穩定兩國關係，這是十分重要的。這不僅符合我們兩國的利益，也將有助於國際和區域的穩定與和平。

但他話鋒一轉表示，「但現實情況是，如今（日本）願意推動日中之間對話的人，愈來愈少了。這是我們正在面對的現實。同時，在這種十分嚴峻的環境下，對話也難以展開。對此，我感到十分遺憾。」

他說，「正因為局勢如此困難，我們才更需要努力推進對話。這裡我說的，不僅僅是國家之間、政府之間的對話，還包括經濟、民間、體育、文化等領域，讓兩國人民繼續保持對話。」

報導稱，岸田在最後表示，高市政府的方針是「對話的大門始終敞開」，他也期待能產生實際成果。

報導稱，盡力恢復與中方對話，不只是岸田的想法。在石破茂內閣擔任外相的岩屋毅近日也表達了類似看法。岩屋曾因其較溫和的立場招致590萬次網絡中傷，日本極端網民攻擊其「賣國」「媚華」。

但岩屋毅在接受《東洋經濟》訪談時表示，在石破茂執政時期，他作為日本外相努力開展對話。 「中日關係原本以準備好向前推進，所以如今這個局面讓我尤為遺憾。」他強調，不能只是停留在口頭上說「對話的大門始終敞開」，日方應該更加積極主動地推動局勢改善。