我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國留學生高調作弊 偷拍試卷即時上傳抖音、小紅書 雪梨大學炸鍋

2台裔博士生論文破解量子難題 獲領域最高榮譽

英相施凱爾政治危機 最快22日決定去留

編譯陳韻涵／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
英國首相施凱爾的親密盟友、商業與貿易大臣凱爾。(路透)
英國首相施凱爾的親密盟友、商業與貿易大臣凱爾。(路透)

隨著英國工黨內部逼宮的呼聲漸高，加上黨內對手柏能(Andy Burnham)在國會補選中勝出，英國首相施凱爾(Keir Starmer)面臨就任以來最嚴重的政治危機；據傳施凱爾過去周末閉門思考去留，最快可能22日決定是否辭去首相及工黨黨魁職務，或與柏能正面對決。

就在外界關注施凱爾未來發展之際，他的親密盟友、商業與貿易大臣凱爾(Peter Kyle)接受英國廣播公司(BBC)訪問時，未再重申支持施凱爾續任，並透露施凱爾正在評估當前政治現實與上周的差異，反思他面臨的政治挑戰，強調首相將以國家利益為優先。

凱爾坦言，他19日與施凱爾談話時，感受到他正在思考國家究竟期待他扮演什麼角色，坦言處境艱難，但強調未來動向仍不確定。

這番說法與施凱爾日前的強硬態度形成鮮明對比，施凱爾20日表示，若黨內發動黨魁選舉，他將再選且不會主動退讓。

施凱爾壓力主要來自柏能崛起，柏能上周在英格蘭西北部梅克菲爾德(Makerfield)選區國會補選中，獲得壓倒性勝利入主國會。

外界普遍認為，這是柏能挑戰施凱爾領導地位的重要布局；柏能勝選後宣稱，工黨迎來改革的最後機會，承諾為英國開闢新道路。

柏能陣營已給施凱爾一個周末的時間思考去留，希望能有序完成權力交接。

此外，工黨黨內反對施凱爾的聲浪持續擴大，逾百名議員公開要求施凱爾提出辭職時間表，國會22日復會後，預料將有更多人加入。

路透報導，英國外交大臣古柏(Yvette Cooper)私下勸施凱爾辭職，內政部負責保護事務的前部長菲利普斯(Jess Phillips)則表示，工黨似乎已經走到盡頭，希望施凱爾能以最體面的方式離開。

施凱爾去年率領工黨重返執政後，支持率持續下滑；工黨5月在地方選舉中，輸掉將近1500個地方議會席位，各界對於施凱爾領導能力的質疑與日俱增。

民調顯示，若舉行黨魁選舉，柏能的勝算明顯較高。

英國首相施凱爾面對黨內逼宮，在過去的周末陷入長考，決定去留。(路透)
英國首相施凱爾面對黨內逼宮，在過去的周末陷入長考，決定去留。(路透)

精華 FAQ

  • 主要來自工黨內部逼宮聲浪升高、柏能在補選中大勝，以及多名議員公開要求他交代去留，讓他陷入上任以來最嚴峻的領導危機。

  • 柏能在梅克菲爾德補選壓倒性勝出，迅速累積挑戰黨魁的政治資本，也被視為工黨可能換帥、推動路線轉向的關鍵人物。

  • 黨內反對聲浪持續擴大，已有逾百名議員要求他提出辭職時間表，連部分高層也傳出私下勸退，顯示支持基礎明顯鬆動。

施凱爾

上一則

人口老化擬提高法定退休年齡 德延至70歲 南韓研議至65歲

下一則

菲律賓驚傳校園槍擊3死5傷 學生急躲桌下畫面曝 2未成年槍手落網

延伸閱讀

英國國會補選18日登場 首相大位之爭進入白熱化

英國國會補選18日登場 首相大位之爭進入白熱化
英國會補選柏能勝出 為挑戰首相大位鋪路

英國會補選柏能勝出 為挑戰首相大位鋪路
資深內閣成員也不挺？英媒爆外交大臣私下告訴施凱爾：必須下台

資深內閣成員也不挺？英媒爆外交大臣私下告訴施凱爾：必須下台
英國國防大臣突請辭 因國防投資金額太少槓上施凱爾

英國國防大臣突請辭 因國防投資金額太少槓上施凱爾

熱門新聞

一名婦女10日在德黑蘭街頭揮舞伊朗國旗。(路透)

伊朗的錢藏在哪？海外被凍資產版圖曝光 最大金庫在亞洲這國

2026-06-17 12:08
日本品牌UNIQLO的自助結帳機方便結帳，卻淪為竊賊下手的目標。(美聯社)

UNIQLO自助結帳 竊賊光明正大騙機器「剪標籤偷衣」

2026-06-14 02:00
一艘潛水器正在澳洲近海印度洋國際水域，打撈鯨魚化石骨骼。（美聯社）

全球最大鯨魚墳場 530萬年化石、已滅絕品種澳洲現蹤

2026-06-16 02:00
高空彈跳示意圖；非新聞當事人。（路透）

高空彈跳出人命…未扣安全繩 準新娘遭扔下橋慘死

2026-06-15 15:11
巴西里約熱內盧發生兩架直升機相撞的致命事故，民眾在直升機殘骸旁。(路透)

2直升機巴西空中相撞墜毀 警：美歌手及知名YouTuber罹難

2026-06-14 16:25
義大利總理梅洛尼。(路透)

美義領袖持續交鋒 梅洛尼要川普先顧好自身支持率

2026-06-20 16:17

超人氣

更多 >
世界盃觀光客沒給小費 紐市餐廳反制 或在帳單中自動加收20%

世界盃觀光客沒給小費 紐市餐廳反制 或在帳單中自動加收20%
零錢別亂丟 4種5美分硬幣價值高

零錢別亂丟 4種5美分硬幣價值高
買家電選Costco還是Best Buy？專家：這家長期更省錢

買家電選Costco還是Best Buy？專家：這家長期更省錢
失智症早期警訊 這個症狀最不容忽視

失智症早期警訊 這個症狀最不容忽視
缺人也缺錢 延後退休成全球趨勢？德韓擬提高退休年齡

缺人也缺錢 延後退休成全球趨勢？德韓擬提高退休年齡