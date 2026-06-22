英相施凱爾政治危機 最快22日決定去留

英國首相施凱爾的親密盟友、商業與貿易大臣凱爾。(路透)

隨著英國工黨內部逼宮的呼聲漸高，加上黨內對手柏能(Andy Burnham)在國會補選中勝出，英國首相施凱爾 (Keir Starmer)面臨就任以來最嚴重的政治危機；據傳施凱爾過去周末閉門思考去留，最快可能22日決定是否辭去首相及工黨黨魁職務，或與柏能正面對決。

就在外界關注施凱爾未來發展之際，他的親密盟友、商業與貿易大臣凱爾(Peter Kyle)接受英國廣播公司(BBC)訪問時，未再重申支持施凱爾續任，並透露施凱爾正在評估當前政治現實與上周的差異，反思他面臨的政治挑戰，強調首相將以國家利益為優先。

凱爾坦言，他19日與施凱爾談話時，感受到他正在思考國家究竟期待他扮演什麼角色，坦言處境艱難，但強調未來動向仍不確定。

這番說法與施凱爾日前的強硬態度形成鮮明對比，施凱爾20日表示，若黨內發動黨魁選舉，他將再選且不會主動退讓。

施凱爾壓力主要來自柏能崛起，柏能上周在英格蘭西北部梅克菲爾德(Makerfield)選區國會補選中，獲得壓倒性勝利入主國會。

外界普遍認為，這是柏能挑戰施凱爾領導地位的重要布局；柏能勝選後宣稱，工黨迎來改革的最後機會，承諾為英國開闢新道路。

柏能陣營已給施凱爾一個周末的時間思考去留，希望能有序完成權力交接。

此外，工黨黨內反對施凱爾的聲浪持續擴大，逾百名議員公開要求施凱爾提出辭職時間表，國會22日復會後，預料將有更多人加入。

路透報導，英國外交大臣古柏(Yvette Cooper)私下勸施凱爾辭職，內政部負責保護事務的前部長菲利普斯(Jess Phillips)則表示，工黨似乎已經走到盡頭，希望施凱爾能以最體面的方式離開。

施凱爾去年率領工黨重返執政後，支持率持續下滑；工黨5月在地方選舉中，輸掉將近1500個地方議會席位，各界對於施凱爾領導能力的質疑與日俱增。

民調顯示，若舉行黨魁選舉，柏能的勝算明顯較高。

英國首相施凱爾面對黨內逼宮，在過去的周末陷入長考，決定去留。(路透)