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法媒爆料：川普G7晚宴再提珍珠港 與高市吵起來

編譯中心／綜合19日電
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G7峰會期間，美國總統川普(左二)與日本首相高市早苗(左三)之間互動引發外界關注...
G7峰會期間，美國總統川普(左二)與日本首相高市早苗(左三)之間互動引發外界關注。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：法媒指川普與高市晚宴上因珍珠港議題爆發口角。
  • 重點二：川普將美國對伊朗軍事行動比作突襲，引發爭執。
  • 重點三：峰會後雙方仍會談，高市表態親美卻在日本挨批。

七大工業國集團(G7)領導人峰會日前在法國舉行，期間美國總統川普與日本首相高市早苗之間互動受到外界關注。日本政府對外表示，兩人曾進行約5分鐘非正式會談，並稱雙方就中東局勢、日美合作及印太安全交換意見。然而，法國媒體近日披露，兩人在峰會首日晚宴上曾發生爭執，甚至一度需要其他領袖出面緩和氣氛，引發外界討論。不過，美日尚未正式證實晚宴衝突的內容。

據觀察者網引述日本「日刊現代」報導，法國廣播電台France Inter於18日播出的早間新聞節目中，「回聲報」一名記者透露，川普與高市早苗在G7峰會晚宴期間發生口角，爭執原因涉及川普再度提及1941年的珍珠港事件。

報導指出，川普在晚宴上談及美國對伊朗採取的軍事行動時，將其形容為「突襲」，並與日本當年偷襲珍珠港事件相提並論。這並非川普首次以珍珠港事件回應日本相關議題。今年3月高市早苗訪美期間，有日本記者詢問川普，為何美方在對伊朗採取行動前未事先通知日本等盟友，川普當時回應稱「沒有哪個國家比日本更了解偷襲」，當時一度在日本引起關注。

儘管傳出晚宴不愉快，兩人在隔天仍進行短暫會談。根據日本政府公布內容，高市早苗向川普表達對美國與伊朗達成諒解備忘錄的歡迎，並強調持續執行日美關稅協議的重要性。雙方也討論中國、印太地區安全及中東局勢，並確認未來將維持密切溝通。

川普在G7峰會後接受媒體訪問時則透露，美國曾希望日本參與針對伊朗的軍事行動，但日方以不希望捲入衝突為由拒絕。他言談間流露對日本態度的不滿，但在記者會結束前，又形容高市早苗是自己的「頭號支持者」，並稱她認為自己的施政取得巨大成果。

面對美國與伊朗衝突升溫，高市早苗並未公開批評川普政府的行動，而是表示川普有能力為世界帶來和平與繁榮，同時也承認中東局勢惡化已對全球經濟造成衝擊。這種表態在日本國內引發部分批評，日本共產黨委員長田村智子指出，高市未對美國與以色列攻擊伊朗提出批評，反而公開讚揚川普，反映出日本政府過度追隨美國的外交姿態。

另一方面，高市早苗在G7峰會期間的另一段畫面也在日本社群媒體引發熱議。日本內閣廣報官日前在社群平台X發布一張領袖合照前的照片，稱高市早苗與各國領導人交談融洽。照片中，高市站在加拿大總理卡尼與法國總統馬克宏附近，面帶笑容，畫面看似三人正在交流。

然而，有網友找到現場影片後指出，當時馬克宏主要是在與加拿大總理卡尼交談，高市早苗並未實際參與對話，但仍露出微笑及點頭動作，讓部分網友戲稱她像是在「與空氣交談」。

精華 FAQ

  • 報導稱，川普在晚宴上談到美國對伊朗的軍事行動時，把行動形容為突襲，並拿1941年珍珠港事件相提並論，因而與高市早苗發生口角。

  • 美日兩國都未正式證實晚宴衝突細節，但日本政府仍表示，隔天川普與高市進行約5分鐘非正式會談，就中東、印太安全與日美合作交換意見。

  • 她對川普採取較為支持的態度，未批評美以攻擊伊朗而遭日本共產黨批評；另有網友指出她在領袖合照前似未實際參與對話，戲稱她像在與空氣交談。

川普 G7 高市早苗

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