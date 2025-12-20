加拿大與中國交往設「防護欄」AI國安領域不深度合作

我的頻道

中央社／溫哥華20日電
加拿大總理卡尼。（路透）
加拿大重啟和中國的關係，尋求更多經貿機會，但總理卡尼（Mark Carney）表示，包括人工智慧、關鍵礦產和國防等領域，不能與中國深度合作，這是必要的「防護欄」。

卡尼今年稍早曾稱中國是加拿大面臨的最大安全威脅之一，但在面對美國的關稅戰下，渥太華努力拓展更多貿易夥伴，其中與北京保持良好關係成為必要一環，卡尼也公開表示要重塑與北京的關係。

加拿大廣播公司（CBC）對卡尼進行年終專訪，20日發布，其中提到與中國交往的風險。卡尼稱要拿捏好加中關係的深度，建立關係時也要做好防護工作。

他說：「在某些領域，例如人工智慧、關鍵礦產和國防，顯然存在著巨大的安全威脅，因此我們不會在這些領域與中國建立深度關係。」

卡尼也表示，除了歐盟和英國之外，即使對加拿大曾經最親密的盟友美國，都要有所防備。

他說：「永遠不要把所有雞蛋放在一個籃子裡。我們已把太多雞蛋放在美國籃子裡，如今在維持與美國關係的同時，絕對需要拓展其他關係。而『其他』這個詞，必須是複數。」

報導提到，歷史上的加拿大和中國關係良好，直到2018年加拿大應美國要求逮捕中國華為科技公司財務長孟晚舟；幾天後，北京以間諜罪的名義逮捕了在中國的加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）和商人史佩弗（Michael Spavor），兩國關係交惡。

此外，根據加拿大展開的外國干預選舉獨立調查報告發現，中國是加拿大「最持久且最複雜的外國干預威脅」。

儘管如此，報導指出，卡尼仍對兩國關係的「轉折點」表示歡迎。今年秋天在韓國舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會期間，卡尼與中國國家主席習近平會面，並接受習近平邀請，將於明年訪問中國。

曾在2012年至2016年擔任加拿大駐華大使的趙樸（Guy Saint-Jacques）接受CBC訪問時表示，加拿大必須走向貿易多元化，所以「在某種程度上別無選擇，必須與中國接觸」，但在與中國合作的同時，在包括人權紀錄在內的敏感問題上仍需堅守原則。

趙樸說：「中國在政治上是一個超級大國。我們必須要求他們向俄羅斯施壓以停止烏克蘭戰爭；我們必須告訴他們在處理台灣問題時要謹慎。而且，我們知道中國正利用社交媒體破壞我們的民主，因此總理卡尼必須非常明確表示，這種行為是不可接受的。」

趙樸並認為，卡尼政府必須向國民證明，已從外國干預調查中吸取了教訓。他批評儘管已經有立法，但聯邦政府至今尚未建立外國代理人登記制度。

他警告說：「我們知道中國手段殘酷，會威脅和霸凌華裔加拿大人。在許多領域我們可以與中國合作，但同時我們必須劃清界線，如果中國跨越這些紅線，就必須付出代價。」

