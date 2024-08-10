我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拿金牌回應霸凌 阿爾及利亞女拳手克莉芙：我生來就是女性

多數美國人不喜歡「2025計畫」 可能成為川普負擔

關係深化 歐洲情報：伊朗將向俄羅斯交付數百枚彈道飛彈

編譯徐榆涵／即時報導
傳伊朗將向俄羅斯交付數百枚彈道飛彈。圖為伊朗在今年4月17建軍節閱兵儀式上展示飛彈。(路透)
傳伊朗將向俄羅斯交付數百枚彈道飛彈。圖為伊朗在今年4月17建軍節閱兵儀式上展示飛彈。(路透)

路透引述兩名歐洲情報人士報導，數十名俄羅斯軍事人員正在伊朗接受使用Fath-360近距離彈道飛彈系統的訓練，預計伊朗即將向俄羅斯交付數百枚衛星導引飛彈，投入對烏克蘭的侵略戰爭。

兩名歐洲情報官指出，俄羅斯國防部代表據信已於去年12月13日在德黑蘭與伊朗官員簽署一份合約，購買Fath-360和伊朗民航工業組織（AIO）製造的另一種彈道飛彈系統，名為「阿巴比爾」（Ababil）。

消息來源指，俄羅斯人員已訪問伊朗，學習如何操作Fath-360，該飛彈最大射程為120公里，彈頭重150公斤。一名軍事專家表示，莫斯科擁有自己的彈道飛彈，但Fath-360可以讓俄羅斯用伊朗彈頭來打擊近距離目標，把自家生產的飛彈拿來打擊前線以外的目標。

美國國家安全委員會發言人表示，如果伊朗繼續進行此類轉移，美國及其北約盟國和七國集團合作夥伴「準備做出迅速而嚴厲的反應」。

該發言人稱，這「將代表伊朗對俄羅斯侵略烏克蘭戰爭的支持急劇升級」，「自俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，白宮多次警告俄羅斯和伊朗之間的安全夥伴關係不斷深化。」

伊朗 俄羅斯 烏克蘭

上一則

巴西墜機61死 倖存者嚇：走錯登機口竟逃過一劫

下一則

哈瑪斯領袖遇害 伊朗最高領袖下令嚴懲以色列

延伸閱讀

微軟：意圖干預美大選 伊朗駭客進攻高官帳號

微軟：意圖干預美大選 伊朗駭客進攻高官帳號
傳伊朗棄攻以色列 改採針對性行動 追捕目標特工

傳伊朗棄攻以色列 改採針對性行動 追捕目標特工
伊朗總統勸最高領袖哈米尼「勿攻以色列」

伊朗總統勸最高領袖哈米尼「勿攻以色列」
巴奧／俄羅斯鬧到聯合國 控林郁婷、克莉芙「男對女施暴」

巴奧／俄羅斯鬧到聯合國 控林郁婷、克莉芙「男對女施暴」

熱門新聞

義大利選手卡里妮(前)1日主動棄權奧運比賽。(歐新社)

奧運性別風波 義大利拳擊協會打臉國際拳總拒領獎金

2024-08-04 03:40
一位女性發現老公突然一直跑演唱會，一查果然有鬼。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com＠picjumbo.com）

丈夫不愛聽音樂卻突勤跑演唱會 人妻懷疑一查果然有鬼

2024-08-02 19:50
在換囚行動中回到俄羅斯的包括一對間諜夫婦和他們的子女。途中抱花者為母親安娜·杜爾采娃(Anna Dultseva)和女兒。(路透)

俄國間諜夫婦子女 換囚飛機上才得知自己是俄羅斯人

2024-08-02 15:43
英國女王伊莉莎白二世與丈夫菲利普親王結縭74年，堪稱20世紀的不朽童話。（海鵬提供）

「007」原型人物竟是皇室的他 被伊莉莎白二世苦追8年

2024-08-04 08:21
墜毀的飛機殘骸。（美聯社）

巴西客機聖保羅墜毀 總統稱62人全罹難

2024-08-09 14:41
伊瑪目馬赫迪童軍的成員5日舉起哈馬斯領導人哈尼雅的遺像上街遊行，譴責行刺事件。（路透）

華郵：以色列暗殺哈尼雅後馬上知會白宮 拜登政府氣炸了

2024-08-07 04:40

超人氣

更多 >
12星座誰最疑心病 天蠍直覺驚人、他心情不好就各種小劇場

12星座誰最疑心病 天蠍直覺驚人、他心情不好就各種小劇場
巴奧田徑╱男子4X100公尺接力 美國犯規 加拿大驚喜奪冠

巴奧田徑╱男子4X100公尺接力 美國犯規 加拿大驚喜奪冠
汽車維修避免被坑 去這5個地方較省錢

汽車維修避免被坑 去這5個地方較省錢
機長分享「機」密 旅客自保 在機上兩件事別做

機長分享「機」密 旅客自保 在機上兩件事別做
大啖櫻桃的季節 但哪些人不適合

大啖櫻桃的季節 但哪些人不適合