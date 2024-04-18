卡達不滿協調以哈吃力不討好 總理喊重新審視調停者角色

卡達總理兼外交部長穆罕默德17日稱，調停以哈談判吃力不討好，指斡旋本身遭有心人出於政治利益濫用，透露正在重新審視杜哈的調停者角色，更公開質疑談判成功的可能性。

去年爆發以哈戰爭後，卡達積極合作埃及、美國協助以色列 和哈瑪斯 進行談判，極力促成停火和釋放人質，包含去年11月促成長達1周停火，換取105名人質獲釋。

然而，卡達總理穆罕默德最新在杜哈記者會上表達不滿，指杜哈的努力遭有心人剝削和濫用，「遺憾看到談判本身遭政客出於狹隘利益而濫用」，導致達成和平和人道緩解的目標受到損害。

他進一步喊話重新審視作為調停者的角色，同時將重新評估談判本身以及參與各方。

他指出部分參與和談人等在私下保證和對國際聲明有所出入，憂心此舉可能會適得其反。

不過，穆罕默德沒有點名個別人士，不過美國國會陸續傳出批評卡達施壓哈瑪斯妥協的力道不夠。美國眾院 議員霍耶爾（Steny Hoyer）15日說，如果卡達無法施壓哈瑪斯達成釋放人質和暫時停火協議，「美國將重新評估和卡達的關係」。

對此卡達駐美國使館也在16日發表聲明，表示對霍耶爾的言論感到驚訝，並且補充卡達對於和談未能取得進展同樣感到挫敗，但是卡達無法控制以色列或哈瑪斯。

哈瑪斯上周公開拒絕6周停火交換釋放40名人質的提議，挨批是「和談障礙」。

除此之外，穆罕默德透露目前和談處在「微妙階段」。

儘管近來各方不斷嘗試達成停火協議，但是基本上都不成功，而卡達和各方的關係，包含哈瑪斯在內，被視為突破僵局的關鍵。

以色列官員表示目前有133名人質，包含戰前遭俘虜的4人，可是其中有30多人已經罹難。