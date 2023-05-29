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利用AI製造政治假象 2024總統大選掀隱憂

厄多安連任成功 蕭茲邀請訪德 普亭促俄土合作

中央社／法蘭克福、莫斯科29日綜合外電報導
土耳其總統厄多安任期將延長到2028年。(Getty Images)
土耳其總統厄多安任期將延長到2028年。(Getty Images)

德國政府指出，總理蕭茲（Olaf Scholz）邀請連任成功的土耳其總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan）訪柏林。克里姆林宮則表示，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）告訴厄多安，他的勝選為安卡拉－莫斯科合作開啟「新途徑」。

法新社報導，當代土耳其在位最久領導人厄多安在昨天總統決選中勝出，已經統治20年的他，任期將延長到2028年。

德國政府在聲明中指出：「總理強調德國和土耳其的緊密關係，尤其是作為北大西洋公約組織（NATO）共同的盟友…兩人同意在新動能之下推動兩國政府間合作，並且就共同優先事項達成一致。」

聲明提到，蕭茲今天與厄多安通話時，已經邀請對方訪問柏林。

「除了其他事項之外，他們還希望就東地中海的長足發展、北大西洋公約組織目前懸而未決議題，以及土耳其與歐洲聯盟關係，展開合作。」

觀察指出，為了土耳其利益，厄多安可望在俄羅斯和西方盟友之間繼續扮演橋梁角色。

厄多安與普亭的私人關係沒有受到克里姆林宮揮軍烏克蘭影響。

北約夥伴還引頸期盼安卡拉批准遭到卡關的瑞典入會案。厄多安指控斯德哥爾摩當局包庇被土耳其視為恐怖組織的激進團體而出手阻撓。

另外，根據克里姆林宮，普亭今天再次對厄多安表達祝賀之意，並且告訴對方：「土耳其人民表達出對他們領導人的支持，為雙邊關係在諸多領域的進展開啟新途徑。」

厄多安 土耳其 普亭

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