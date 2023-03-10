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英法將於印太區域接替部署航艦 合訓烏克蘭陸戰隊

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英法將於印太區域接替部署航艦 合訓烏克蘭陸戰隊

中央社／倫敦10日專電
英法高峰會10日在巴黎登場，英國首相蘇納克（左）與法國總統馬克宏（右）出席在法國總統府的會後聯合記者會，展現雙方修補關係的努力。英、法達成共識，將合訓烏克蘭陸戰隊，並協調在印太區域接替部署航空母艦。（英國首相府提供）
英法高峰會10日在巴黎登場，英國首相蘇納克（左）與法國總統馬克宏（右）出席在法國總統府的會後聯合記者會，展現雙方修補關係的努力。英、法達成共識，將合訓烏克蘭陸戰隊，並協調在印太區域接替部署航空母艦。（英國首相府提供）

英、法兩國今天在巴黎舉行高峰會，英國首相蘇納克在會後聯合記者會表示，英、法已達成共識將共同訓練烏克蘭陸戰隊，並協調在印太區域部署航空母艦，以促進區域安全穩定。

蘇納克（Rishi Sunak）提到，英、法將致力增進兩國武裝部隊的互操作性、協同作戰能力，盡可能善用英法聯合遠征軍（Combined Joint Expeditionary Force）的潛力，並共同探索研發防空、空戰與長程打擊等武器系統。他強調，英、法將持續共同維護自由、民主、法治。

英國首相府昨天預告，英、法高峰會預計討論的議題包括協調英國「伊麗莎白女王號」（HMS Queen Elizabeth）、「威爾斯親王號」（HMS Prince of Wales）以及法國「戴高樂號」（Charles de Gaulle）航艦在印太區域輪流部署，以利理念相近歐洲國家能在印太水域維持常態存在。

中國近年強勢獨斷的作風日益引發各國警戒；俄羅斯去年2月全面侵略烏克蘭後，除了促使原本彼此存在歧異的歐洲國家在安全事務趨於一致，也讓各國對其他區域的威權擴張更加提高警覺。

英國2021年首次在印太區域進行航艦打擊群行動部署，沿途與印度、日本、韓國、澳洲等盟友舉行聯合演訓。同年，英國海軍首次在印太區域展開常態部署，為期至少5年，目前部署的是兩艘「河級」（River class）巡邏艦。如今英、法將聯手接替部署航空母艦，未來歐洲－大西洋與印太區域的安全網絡演化，值得關注。

蘇納克今天一早自倫敦聖潘克斯（St Pancras）火車站出發，搭乘「歐洲之星」（Eurostar）高速鐵路前往巴黎，與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在總統府艾麗榭宮（Élysée Palace）會晤。這是睽違5年後，英、法再度舉行高峰會。英國首相府一名發言人表示，期間蘇納克曾與馬克宏一對一「坦率」深談超過一小時。

自脫歐以來，英國與傳統上「亦敵亦友」的法國關係屢現緊張，近期導火線包括漁權爭議、英吉利海峽非法移民、對俄政策等議題，前首相強生（Boris Johnson）、特拉斯（Liz Truss）不吝於展現對法方作為的不盡認同，顯然也無助緩解雙邊關係張力。不過，隨著歐洲局勢惡化，化解或暫時擱置雙邊分歧的呼聲漸大。

英國出席峰會的代表團陣容浩大，成員包括外交大臣柯維立（James Cleverly）、國防大臣華勒斯（Ben Wallace）、內政大臣布瑞弗曼（Suella Braverman）等約10位高階官員，聚焦能源、安全、非法移民等議題。

蘇納克在記者會宣布，英、法將進一步合作打擊非法移民背後的跨國犯罪網絡，包括在法國北部設立新的拘留站、建立聯合執法指揮中心、增加部署500名法國沿岸的英法巡邏警力，以及投入更多無人機和其他監測科技，並強化情資分享。為此，根據英國政府釋出的資料，英方未來3年將提供法方近5億英鎊資金。

此外，英、法將加強合作確保能源安全，包括發展核能、低碳能源，以及天然氣等能源跨境運輸系統。

現場英國媒體「泰晤士報」（The Times）記者提問，英方已投入約3億英鎊協助法國阻止移民搭乘小船穿越英吉利海峽偷渡至英國，但成效不彰，為何蘇納克會認為加碼挹注資金有助解決問題。

根據官方統計，今年以來已有超過3000名非法移民經此方式抵達英國。

蘇納克回應時強調，這不是法國單方面努力並接受援助，而是英、法在第一線共同努力。他列舉迄今英、法聯合打擊行動的成果，包括破獲50個犯罪集團、逮捕近500人、阻卻數千艘偷渡小船。

去年10月就任以來數次提到英國雖然離開歐盟、卻未離開歐洲的蘇納克今天在記者會開場發言指出，他自認很「幸運」能與馬克宏共事，並對雙方擬攜手打造的未來感到振奮。結尾他更以法語說，「謝謝，我的朋友」（Merci, mon ami.）。

英法高峰會10日在法國總統府艾麗榭宮落幕，法國總統馬克宏（右）會後與英國首相蘇納...
英法高峰會10日在法國總統府艾麗榭宮落幕，法國總統馬克宏（右）會後與英國首相蘇納克（左）一同離場並共用一傘。（英國首相府提供）
睽違5年，英法高峰會10日在法國總統府艾麗榭宮登場，雙方派出多名高階官員與會。（...
睽違5年，英法高峰會10日在法國總統府艾麗榭宮登場，雙方派出多名高階官員與會。（英國首相府提供）

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