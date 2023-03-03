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德客機遭雷擊 急墜千呎旅客遭拋飛濺血

編譯中心／綜合2日電
德國漢莎航空469航班1日晚間在高空中遭閃電擊中，客機下墜1000英呎，機上旅客遭拋飛，導致7人送醫。（取材自推特）
德國漢莎航空469航班1日晚間在高空中遭閃電擊中，客機下墜1000英呎，機上旅客遭拋飛，導致7人送醫。（取材自推特）

德國漢莎航空（Lufthansa Airlines）一架美國飛往德國的航班1日在高空中遭到雷擊，導致客機急速下墜1000英呎，不少未繫安全帶的乘客遭拋飛，直撞機艙天花板濺血。客機在事發後緊急迫降，有7名受傷乘客送醫治療，其中一名乘客甚至需要坐輪椅下機。有旅客形容當下宛如「自由落體」，文件、餐盤、斷裂的托盤碎滿地。

華盛頓郵報報導，漢莎航空編號469航班1日晚間從美國德州奧斯汀（Austin）飛往德國法蘭克福，不料客機在3萬7000英呎高空遇到亂流，導致客機於晚間9時左右緊急迫降維吉尼亞州杜勒斯國際機場（Dulles International Airport），當時距離飛機起程僅3小時，原訂抵達法蘭克福約須10.5小時。

漢莎航空2日發布聲明證實，並解釋該班機在起飛90分鐘後，突然遇到了「短暫但強烈」的亂流，機組人員在評估之後決定轉向迫降。儘管漢莎航空並未說明有多少人受傷，不過報導指出，目前已知共有7人送醫。

不少旅客在事發後拍下驚悚畫面，整個機艙走道上滿是破碎的餐盒、托盤，場面令人怵目驚心。有匿名乘客表示，當時機組員正好在分送晚餐，飛機像「自由落體」般下墜，乘客和食物都「拋飛到空中，撞上、甚至損壞機艙天花板」，他說前座乘客「傷得很重」，血濺到椅子上，下機時還得坐輪椅離開。

另外，也有旅客透露，機長在事發時曾廣播，客機在高空中意外被閃電擊中，因此客機一度急速下墜了1000英呎，由於當下機艙內的安全帶指示燈沒有亮，因此沒有繫上安全帶的乘客傷得最嚴重。

目前美國聯邦航空總署（FAA）正在調查這起事件。儘管不少旅客感謝機組人員臨危不亂地讓飛機平安迫降，但也有一些人對於行程被耽誤感到不滿，要求漢莎航空應退還機票錢，更應針對旅客衣物毀損、住宿安排等問題進行賠償。

德國漢莎航空469航班1日晚間在高空中遭閃電擊中，客機下墜1000英呎，機上旅客...
德國漢莎航空469航班1日晚間在高空中遭閃電擊中，客機下墜1000英呎，機上旅客遭拋飛，導致7人送醫，機艙現場一片狼藉、難以行走。（取材自推特）

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