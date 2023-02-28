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英國沙拉食材荒 政府召集各大超市老闆協商

編譯中心／綜合27日電
英國的沙拉食材短缺問題進入第三周，政府召集英國各大超市討論補貨措施。圖為民眾在倫敦一家超市採購。（路透）
英國的沙拉食材短缺問題進入第三周，政府召集英國各大超市討論補貨措施。圖為民眾在倫敦一家超市採購。（路透）

英國的沙拉食材短缺問題進入第三周，英國環境、食品暨鄉村事務部(Department for Environment, Food and Rural Affairs)表示，政府27日將召集英國各大超市，討論它們正採取什麼措施補貨上架。

央廣引述路透報導，食品暨鄉村事務大臣史賓賽(Mark Spencer)將與英國各大主要超市的老闆進行會談。

歷德超市(Lidl GB)27日跟進超市龍頭特易購(Tesco)、阿斯達(Asda)、摩里森(Morrisons)跟阿爾迪(Aldi)，對番茄、小黃瓜跟甜椒實施限購，由於南歐及北非的氣候異常打亂收成，各家超市業者的供應都受到影響。

歷德超市表示，它的大部分門市仍維持良好的可用性，但近期已見到需求增加。

這次危機因英國跟荷蘭在能源成本增加下，溫室產量降低及而加劇，社群媒體充斥著超市的蔬果架上空蕩蕩的照片。

史賓賽認為，這項危機說明了英國在部分食物種類上有多依賴特定的貿易路線。

他在一篇聲明中說，「我知道每個家庭在每周的食物採買，期待見到他們需要的新鮮農產品。這也是為什麼我要召集各超市的老闆，以得知他們正採取什麼措施，再次補滿架上商品，並規劃我們如何能避免這次事件重演。」

英國 社群媒體

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