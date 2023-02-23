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諾貝爾和平獎305候選者角逐 聚焦俄烏、反普亭

編譯中心／綜合22日電

諾貝爾協會（Nobel Institute）今天表示，2023年諾貝爾和平獎共有305個候選者獲得提名，包括212名人士及93個組織，但協會未揭露這份名單。

中央社引述法新社報導，根據挪威諾貝爾委員會規定，送交委員會的候選人名單至少會保密50年。不過，有資格提名者，包括各國前任獲獎者、議員和內閣官員，以及部分大學教授，皆可不受限制地透露自己提名的人選或組織。

如同去年，目前公開揭露的多數被提名者大多與俄烏戰爭有關，或者是俄羅斯總統普亭的反對者。

這些被提名者包括烏克蘭總統澤倫斯基、土耳其總統厄多安及北約（NATO）秘書長史托騰柏格等人士。

其他獲提名人士還包括正在獄中服刑的俄國反對派政治人物納瓦尼（Alexei Navalny），以及同樣身陷囹圄的俄國記者兼政治活動家卡拉姆扎（Vladimir Kara-Murza）。

據信，今年獲提名的還有瑞典環保少女童貝里（Greta Thunberg），以及同樣關注氣候議題的烏干達環保人士納卡特（Vanessa Nakate）等人士。

此外，據信中國及香港民主人士或團體也獲提名，包括前香港支聯會副主席鄒幸彤，以及專門調查中國維吾爾人困境的組織「維吾爾族法庭」（Uyghur Tribunal）等。

提名 諾貝爾 香港

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