白搭了 搭紐西蘭航空飛了16個小時 乘客竟全數回到原地

紐西蘭航空ANZ2航班16日從奧克蘭機場起飛前往紐約，未料紐約的約翰．甘迺迪國際機場停電導致航站大樓關閉，航班只好中途折返，旅客最終在搭機16個小時25分鐘後又回到出發地降落。（美聯社）

紐西蘭航空（Air New Zealand）ANZ2航班16日從奧克蘭機場 起飛前往美國紐約，未料紐約的約翰．甘迺迪國際機場（John F. Kennedy International Airport）停電導致航站大樓關閉，航班只好中途折返，旅客最終在搭機16個小時25分鐘後又回到出發地降落。

CNN報導，機上乘客戈特利布（Bryan Gottlieb）透露，他上飛機後睡得很香，醒來時覺得應該差不多要到紐約了，結果坐在旁邊的旅客告知他飛機快回到奧克蘭了。

戈特利布表示，大概在班機降落前兩、三個小時，乘客們就傳開即將回到原地的消息，但直到快要準備著陸時，機長才通知這件事，強調由於約翰．甘迺迪國際機場附近備用機場的紐航人手不夠，若選擇改降反而會延誤更久，且將影響航空公司的班機規劃。

對此，乘客們相當不滿，戈特利布指出，無論是紐華克自由國際機場或拉瓜迪亞機場，都一樣位於紐約地區，因此每個旅客都更想降落在美國，而不是返回奧克蘭。

紐西蘭航空17日發聲明回應，坦承若該班機降落到美國其他機場，會讓飛機在當地停留好幾天，嚴重影響到其他航班，所以才決定中途折返，對於為旅客帶來不便深表歉意。