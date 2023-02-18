我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金融時報：美台國安高層下周將在華府AIT總部會面

裁員潮 新進華人留學生員工人心惶惶

金正恩帶愛女看球賽 金主愛第6次公開露面

編譯中心／綜合17日電
北韓領導人金正恩（左二）17日帶她的女兒金主愛（左）觀看足球賽。（路透）
北韓領導人金正恩（左二）17日帶她的女兒金主愛（左）觀看足球賽。（路透）

北韓官方媒體18日報導，北韓領導人金正恩17日帶著女兒金主愛觀看一場慶祝金正恩的父親、北韓已故領導人金正日冥誕的足球賽。這場活動是金主愛已知的第六次公開露面，再度引發了她是否正被培養成北韓未來接班人的討論。

央廣引述北韓官方中央通信社(Korean Central News Agency, KCNA)報導，金正恩與他「心愛的」女兒的出現，為17日這場內閣與國防部隊之間的紀念賽，帶來了「歡樂與興奮」。一般認為金主愛目前大約10歲左右。

報導指出，國防部隊以3比1贏得了比賽，隨後在一場拔河比賽中再次擊敗了內閣隊，報導沒有提到任何金正恩的發言。

北韓國營報「勞動新聞」(Rodong Sinmun)發布的照片顯示，金正恩和他的女兒在貴賓席上露出笑容並拍手，他們坐在政府和軍方官員的中間。金正恩的妹妹、同時也是北韓外交政策高階官員之一的金與正，則坐在他們的後面一排。

看足球賽活動是金主愛已知的第六次公開露面，但這是第一次與金正恩的核武野心沒有明顯關係的活動。金主愛在去年11月首次出現在官方媒體上，當時金正恩帶她視察了一枚洲際彈道飛彈的試射。

金主愛上周也跟她的父親一同出席在首都平壤(Pyongyang)舉行的大型閱兵式，當時軍方展示了十幾枚洲際彈道飛彈，這個前所未見的數量凸顯了儘管資源有限且外交陷入停滯，金正恩仍持續擴大他的軍事實力。

在這場遊行前，金主愛並參加了他的父親視察軍隊的行程，她當時在一場宴會上坐在主位，兩旁是她的父母和軍方將領。她也和金正恩出現在幾張17日新發行、為了紀念11月洲際彈道飛彈試射的郵票上。北韓稱該次試射為一次成就。

分析人士稱金主愛在與北韓軍事有關的重大活動中公開露面，是她的父親提醒世界，他絕不會自願交出核武和飛彈，他顯然將這些武器視為延續他的家族統治最強而有力的保證。金主愛的在官方媒體的高調露面，可能也是為了強化北韓國內對金氏家族的忠誠，並為未來繼承政權做準備。

儘管北韓官方媒體對金主愛給予崇高的描述，稱她受人「喜愛」與「尊敬」，引發了人們對她正被培養成為未來領導人的猜測，但南韓統一部長權寧世(Kwon Young-se)15日在國會開議時淡化了這種可能性。

權寧世表示，金正恩相對年輕，據信他只有39歲，再加上北韓由男性主導的權力結構，讓人懷疑金主愛是否正在被培養為接班人。

北韓 金正恩 彈道飛彈

上一則

越南查獲2千死貓準備入藥 號稱治哮喘…

下一則

日本延攬外國人才 2大條件可申請永住權

延伸閱讀

朴槿惠之後 南韓時隔6年再稱北韓「敵人」

朴槿惠之後 南韓時隔6年再稱北韓「敵人」
北韓只有一個金朱愛 金正恩寵女 百姓得改名

北韓只有一個金朱愛 金正恩寵女 百姓得改名
接班明顯？金正恩愛女金主愛首登北韓郵票

接班明顯？金正恩愛女金主愛首登北韓郵票
接班態勢明顯？金正恩愛女17日將首次登上北韓郵票

接班態勢明顯？金正恩愛女17日將首次登上北韓郵票

熱門新聞

示意圖。(取材自ingimage）

親密連結太激烈 女下體撕裂8公分 醫痛心：看到腸子了

2023-02-11 20:53
威廉（右）被稱等當上英國國王後，會封殺弟弟哈利一家。（路透資料照片）

威廉決心報復哈利慘了 不只梅根 連他小孩也會被封殺

2023-02-10 18:22
加拿大總理杜魯多11日下令擊落一個侵犯加國領空的不明物體，一架美國戰機將其擊落。（路透）

加拿大也出現高空不明物體 杜魯多下令 美國F-22戰機將其擊落

2023-02-11 19:00
土耳其男子漢瑟緊牽被埋在瓦礫堆中的15歲亡女。(Getty Images)

緊握亡女手照片傳全球 獨活土耳其父曝讓記者拍照原因

2023-02-12 09:40
土耳其震災災民向土國媒體指控，一批中國官方媒體記者試圖以現金賄賂災民，要求對方指控土耳其政府救災不力，並引導受訪災民稱讚中國救援隊。（路透）

要求災民「批土政府、讚中搜救隊」…中國官媒試圖賄賂災民引眾怒

2023-02-12 07:10
高通膨引發生活成本危機，多數人都不得不縮衣節食，而18至29歲的英國年輕人比55歲以上的中老年人更節省。 美聯社

英國物價高漲 最省吃儉用的不是中老年人 而是這群人

2023-02-11 13:56

超人氣

更多 >
對付「沉默殺手」高血壓 除了吃香蕉還要做這些事

對付「沉默殺手」高血壓 除了吃香蕉還要做這些事
與多人發生不正當性關係 中國最年輕女廳官被雙開

與多人發生不正當性關係 中國最年輕女廳官被雙開
影／獨自在健身房鍛鍊時遇襲 24歲女子頑強反抗讓歹徒無法得逞

影／獨自在健身房鍛鍊時遇襲 24歲女子頑強反抗讓歹徒無法得逞
劉文正人在哪？資深媒體人爆料「住私人島還有守衛」

劉文正人在哪？資深媒體人爆料「住私人島還有守衛」
伊州母親疑尋短 攜5歲子跳下尼加拉瀑布 1死1重傷

伊州母親疑尋短 攜5歲子跳下尼加拉瀑布 1死1重傷