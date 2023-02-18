金正恩帶愛女看球賽 金主愛第6次公開露面

北韓領導人金正恩（左二）17日帶她的女兒金主愛（左）觀看足球賽。（路透）

北韓 官方媒體18日報導，北韓領導人金正恩 17日帶著女兒金主愛觀看一場慶祝金正恩的父親、北韓已故領導人金正日冥誕的足球賽。這場活動是金主愛已知的第六次公開露面，再度引發了她是否正被培養成北韓未來接班人的討論。

央廣引述北韓官方中央通信社(Korean Central News Agency, KCNA)報導，金正恩與他「心愛的」女兒的出現，為17日這場內閣與國防部隊之間的紀念賽，帶來了「歡樂與興奮」。一般認為金主愛目前大約10歲左右。

報導指出，國防部隊以3比1贏得了比賽，隨後在一場拔河比賽中再次擊敗了內閣隊，報導沒有提到任何金正恩的發言。

北韓國營報「勞動新聞」(Rodong Sinmun)發布的照片顯示，金正恩和他的女兒在貴賓席上露出笑容並拍手，他們坐在政府和軍方官員的中間。金正恩的妹妹、同時也是北韓外交政策高階官員之一的金與正，則坐在他們的後面一排。

看足球賽活動是金主愛已知的第六次公開露面，但這是第一次與金正恩的核武野心沒有明顯關係的活動。金主愛在去年11月首次出現在官方媒體上，當時金正恩帶她視察了一枚洲際彈道飛彈 的試射。

金主愛上周也跟她的父親一同出席在首都平壤(Pyongyang)舉行的大型閱兵式，當時軍方展示了十幾枚洲際彈道飛彈，這個前所未見的數量凸顯了儘管資源有限且外交陷入停滯，金正恩仍持續擴大他的軍事實力。

在這場遊行前，金主愛並參加了他的父親視察軍隊的行程，她當時在一場宴會上坐在主位，兩旁是她的父母和軍方將領。她也和金正恩出現在幾張17日新發行、為了紀念11月洲際彈道飛彈試射的郵票上。北韓稱該次試射為一次成就。

分析人士稱金主愛在與北韓軍事有關的重大活動中公開露面，是她的父親提醒世界，他絕不會自願交出核武和飛彈，他顯然將這些武器視為延續他的家族統治最強而有力的保證。金主愛的在官方媒體的高調露面，可能也是為了強化北韓國內對金氏家族的忠誠，並為未來繼承政權做準備。

儘管北韓官方媒體對金主愛給予崇高的描述，稱她受人「喜愛」與「尊敬」，引發了人們對她正被培養成為未來領導人的猜測，但南韓統一部長權寧世(Kwon Young-se)15日在國會開議時淡化了這種可能性。

權寧世表示，金正恩相對年輕，據信他只有39歲，再加上北韓由男性主導的權力結構，讓人懷疑金主愛是否正在被培養為接班人。