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韓美防長會晤商定加強延伸威懾和擴大聯合軍演

編譯張佑生╱即時報導
美國國防部長奧斯丁（左）造訪南韓並與南韓防長李鍾燮（右）1月31日舉行聯合記者會。（路透）
美國國防部長奧斯丁（左）造訪南韓並與南韓防長李鍾燮（右）1月31日舉行聯合記者會。（路透）

韓國國際廣播電台（KBS）31日報導：南韓和美國國防部長再次確認將加強美方延伸威懾執行力，並商定將進一步擴大今年韓美聯合軍演及訓練的規模和水平。

南韓國防部長官李鍾燮和美國國防部長奧斯丁31日下午在國防部首爾大樓舉行的今年首次防長會談上強烈譴責北韓接連進行導彈試射和使用無人機侵犯韓國領空等挑釁、違反聯合國安理會決議，雙方商定今後將繼續同國際社會一道堅決應對北韓的任何挑釁行為。

兩位防長商定，根據去年達成的協議，為遏制和應對北韓的核導威脅，兩國將繼續加強同盟實力、信息共享、共同計劃與計劃推行、構築同盟協商機制。

為此，兩國決定於2月實施延伸威懾手段運用演習(DSC TTX)，並通過密切協商，在適當時期、經協調地部署戰略資產。韓美防長還商定擴大今年聯合戶外機動演習的規模和範圍，並實施大規模聯合火力示範演習等。

兩國還決定在訓練強化方案中反映近期北韓提升核導威脅等安全環境的變化。

另外，為開展韓美日安全合作，將盡快召開三國安全會議，就實時共享導彈警報信息等增進三國安全合作的具體方案進行討論。

兩位防長還表示，在韓美同盟及《停戰協定》簽署70週年之際，不僅要加強韓美同盟關係，還應加強與共享核心價值的聯合國軍司令部成員國的合作。

北韓 國防部 聯合國

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