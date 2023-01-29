紐西蘭最大暴雨3死1失蹤 奧克蘭機場關閉 29日起復航

紐西蘭因奧克蘭洪水破壞機場跑道，不得不關閉機場。（圖：台灣桃園機場記者聯誼會提供）

紐西蘭最大城奧克蘭 27日發生有紀錄以來最大降雨，洪災致多處住家、商場和汽車被淹，及奧克蘭國際機場 和兩條公路關閉。當局28日表示，至少有3人死亡、1人失蹤。當局已宣布進入緊急狀態 。

路透報導，紐西蘭北島的洪水危機在當地時間29日持續擴大，包括奧克蘭在內，可能會出現嚴重的大雷雨。緊急情況的焦點已向南移動，距離奧克蘭約220公里的懷托摩區（Waitomo District）28日晚間宣布進入緊急狀態。

奧克蘭市長布朗27日晚間宣布進入為期七天的緊急狀態，總理希金斯28日搭乘軍機前往當地。他說：「我們的優先事項是確保奧克蘭市民安全，確保他們被收容且可以獲取需要的基本服務。」希金斯表示，大多數地區電力已恢復，儘管仍有3500戶停電。

希金斯說，奧克蘭正進行大規模清理行動，民眾應盡可能待在室內；天氣轉好可能只是暫時的，氣象預報顯示可能會發生暫時、雨勢更強的降雨，「這是近期記憶中前所未見的事件」。

紐西蘭最大城奧克蘭27日豪雨成災，當局已宣布進入緊急狀態。（路透）

27日是奧克蘭有紀錄以來天氣最潮濕的一天，這天降下往年整個夏季的雨量，有些地區當天傍晚3小時內就降下15公分的雨量。

洪災導致高速公路關閉並淹進住家。奧克蘭國際機場宣布停飛所有航班，航廈部分區域淹水，積水已到達膝蓋處，至少1000名旅客受困機場。紐西蘭航空公司表示，紐航從29日中午起恢復國際航班。