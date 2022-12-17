全球最大圓柱水族箱爆裂 柏林觀光區封閉、滿街魚屍

德國柏林麗笙酒店大廳中央的巨型水族箱「AquaDom」發生爆裂，將飯店與鄰近的街道淹沒。（取材自推特）

位在德國 柏林麗笙酒店（Radisson Blu）大堂中庭，高約14公尺、號稱全球最高獨立式的圓柱形水族箱AquaDom，16日清晨近6時突然爆裂，兩人被玻璃割傷，多達100萬公升的鹹水傾瀉而出，淹浸中庭大廳，並湧出外面道路；初步懷疑魚缸爆裂是源於物料疲勞。

綜合媒體報導，該水族箱飼養了約1500條過百種熱帶魚，事發後滿地玻璃碎和雜物，市長吉費（Franziska Giffey）形容現場猶如經歷海嘯，慶幸事發在清晨，如果延後1小時發生，恐怕會有更多人受傷。

警方消息人士稱，沒有跡象顯示魚缸遭到襲擊，當地媒體引述官員稱，初步懷疑水族箱爆裂是因為物料疲勞所造成。

Bro what the fuck the fish tank of my hotel just exploded in the middle of the night WHATS GOING ON. #radissonblu #Berlin #aquarium #Explosion pic.twitter.com/Od8iS9YxBN — Niklas Scheele (@niklas_scheele) 2022年12月16日

事發於柏林繁忙觀光 區米特區，該水族箱屬於商場Dom Aquaree內的「海洋生物」（Sea Life）水族館，緊鄰商場內一家麗笙酒店。從網友發到推特 的影像可見，麗笙酒店大廳地面一整個滿目瘡痍，有根水管持續在「注水」，而AquaDom只剩下骨架，外層玻璃幾乎全碎光了。

警方表示，現場發生了「難以置信的海事損害」，玻璃碎片造成2人受傷。據報導，水族箱爆裂的殘骸也散落到飯店前方街道上。消防隊表示，100多名消防員出勤，飯店則因淹水而關閉。

德國首都柏林一座大型商場內號稱全球最大獨立水族箱、圓柱形的AquaDom 16日一早發生破裂，水流到街上。（取材自臉書）

柏林路況中心則發布推文指出，Dom Aquaree所在的卡爾李普納克特大街（Karl-Liebknecht-Strasse）已經封閉，「路上滿地是水」。事發地點很靠近柏林地標亞歷山大廣場（Alexander Platz）與柏林電視塔。

據報導，建於2003年的「AquaDom」2年前經過現代化，內部建有一座透明電梯供遊客使用，飯店內的一些房間更被宣傳可欣賞其景色。