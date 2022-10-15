影／伊朗關押政治犯的埃文監獄發生槍戰、爆炸和火災 社群媒體影片曝

根據在社群媒體上發布的影片，伊朗首都德黑蘭關押政治犯的埃文監獄傳出槍聲、爆炸聲和火災警報聲。（取材自推特）

英國廣播公司(BBC)報導，伊朗 首都德黑蘭關押政治犯的埃文監獄 (Evin prison)發生槍戰、爆炸和火災，網路上發布的影片顯示該地區火焰和濃煙滾滾。

根據在社群媒體 上發布的影片，這座惡名昭彰的監獄傳出槍聲、爆炸聲和火災警報聲。

官方媒體引述一位官員表示，「犯罪分子」是罪魁禍首，但局勢已獲得控制。

這幾周，伊朗各地出現反政府抗議活動。上個月，22歲的庫德族伊朗人艾米尼(Mahsa Amini) 在被警方拘留期間死亡引發憤怒，並掀起抗議風潮。官員說她死於潛在的健康問題，但她的家人說她是在被道德警察毆打致死。

BBC波斯語頻道記者拉希姆波爾( Rana Rahimpour) 報導說，目前還不知道監獄的情況是否與最近的示威活動有關，但很有可能，因為數百名抗議者已被送往埃文監獄，那裡的囚犯會充分意識到伊朗局勢的緊張程度。

Gun shots and sirens can be heard from #Iran’s notorious #Evin prison. There is also fire… reports say the sound of gun shots are increasing…



Oct 15th, #MahsaAmini pic.twitter.com/gUjaTGBaoE — Rana Rahimpour (@ranarahimpour) October 15, 2022

反政府監測組織1500tasvir在網上發布了火災的影片，其中一段的背景中可以聽到反政府抗議運動的主要口號之一「獨裁者去死」。

據BBC波斯語頻道報導，社群媒體上發布的另一段影片似乎顯示有物體從監獄外圍射入監獄，然後聽到爆炸聲。

受政府嚴格控制的伊朗媒體報導，暴動始於金融犯和刑事犯，沒有涉及政治犯。報導說，火災發生在監獄的工作坊，但正在被撲滅，暴動分子已與其他囚犯分開。