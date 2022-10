影／伊朗關押政治犯的埃文監獄發生槍戰、爆炸和火災 社群媒體影片曝

英國廣播公司(BBC)報導,伊朗 首都德黑蘭關押政治犯的埃文監獄 (Evin prison)發生槍戰、爆炸和火災,網路上發布的影片顯示該地區火焰和濃煙滾滾。

根據在社群媒體 上發布的影片,這座惡名昭彰的監獄傳出槍聲、爆炸聲和火災警報聲。

官方媒體引述一位官員表示,「犯罪分子」是罪魁禍首,但局勢已獲得控制。

這幾周,伊朗各地出現反政府抗議活動。上個月,22歲的庫德族伊朗人艾米尼(Mahsa Amini) 在被警方拘留期間死亡引發憤怒,並掀起抗議風潮。官員說她死於潛在的健康問題,但她的家人說她是在被道德警察毆打致死。

BBC波斯語頻道記者拉希姆波爾( Rana Rahimpour) 報導說,目前還不知道監獄的情況是否與最近的示威活動有關,但很有可能,因為數百名抗議者已被送往埃文監獄,那裡的囚犯會充分意識到伊朗局勢的緊張程度。

Gun shots and sirens can be heard from #Iran’s notorious #Evin prison. There is also fire… reports say the sound of gun shots are increasing…



Oct 15th, #MahsaAmini pic.twitter.com/gUjaTGBaoE