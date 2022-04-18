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馬克宏領先擴大 打「環保牌」搶年輕綠色選民奏效

編譯中心／綜合17日電
馬克宏大打環保牌拉攏年輕綠色選民。(路透)
馬克宏大打環保牌拉攏年輕綠色選民。(路透)

法國總統馬克宏積極為第二輪選舉造勢，16日承諾讓法國成為第一個停用石油、煤炭和天然氣為能源的大國，藉此拉攏年輕綠色選民，鼓勵他們於下周的總統決選踴躍投票。他也針對左派選民端出牛肉，表示如果連任，會推動在歐盟境內給執行長薪水設上限。

綜合媒體報導，最新民調顯示，馬克宏逐漸擴大與極右派競爭對手瑪蘅．雷朋的領先優勢。根據IPSOS-Sopra-Steria民調，馬克宏第二輪投票會以55.5%得票率擊敗雷朋的44.5%。此外，極左派候選人梅蘭雄在第一輪選舉獲得770萬票，名列第三，目前馬克宏和雷朋都在爭取這770萬票。

馬克宏效法梅蘭雄著重環保的競選計畫，並告訴群眾：「我聽到許多年輕選民的焦慮，我看到年輕人、青少年對地球的未來感到擔心。」他除了承諾「讓法國成為第一個停用石油、煤炭和天然氣為能源的大國」，還表示將任命一名總理來負責「生態規畫」。

馬克宏同時承諾投資再生技術、節能住宅重建、有機食品生產，並矢言打擊空氣汙染和一次性塑膠製品等。他並對手雷朋是「氣候變遷懷疑論者」，攻擊她批評風力機「昂貴、沒效率又礙眼」、還提議拆除。

此外，由飛雅特克萊斯勒汽車集團及法國寶獅雪鐵龍合併而成的車廠Stellantis，執行長塔瓦雷斯（Carlos Tavares）去年薪酬達1900萬歐元（約2053萬美元），這件事近期成為法國總統選戰熱門話題。

馬克宏對此表示：「我們必須在歐洲層次上奮鬥，好讓薪酬不會高得過分。我們必須在歐洲設上限和制定規範，讓薪酬可以被大家接受，否則社會遲早會爆掉。在購買力縮水的情況下，大家看不慣這麼高的薪水。」

根據易普索今天的民調結果，梅蘭雄的支持者有33%打算改支持馬克宏，16%挺雷朋，51%還未決定。

馬克宏 民調 石油

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