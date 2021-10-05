岸田訂10/31改選日本眾議院 分析：把握2「好時機」

日本執政黨自民黨新總裁岸田文雄（中）4日獲日本國會指名為第100任首相後，起身向在場議員致意。（路透）

日本 執政黨自民黨新總裁岸田文雄4日獲國會指名為第100任首相，岸田內閣正式上路。岸田在就任記者會宣布，將在14日解散眾院 ，31日投票選出新眾院。如果自民黨選後依然掌握多數席次，岸田將會在選後再度被指名為首相，並被日皇任命為第101任首相。

岸田4日在眾議院全體會議上獲311票，超過立憲民主黨代表枝野幸男的124票、日本維新會共同代表片山虎之助的11票、國民民主黨代表玉木雄一郎的11票，及自民黨政務調查會長高市早苗的1票，被指名為新任首相。參院全體會議比眾院晚約半小時舉行首相指名選舉，岸田獲141票，高於枝野的65票、片山的15票、玉木的15票等，被指名為新任首相。

岸田隨即前往首相官邸，與聯合執政的公明黨代表山口那津男商討組閣事宜。完成組閣後，岸田在皇居由日皇德仁任命，閣員們也經德仁認證，岸田內閣正式上路。

三少壯派掌熱門政策

岸田內閣20名閣員，高達13人是首度入閣。三名僅當選三次的少壯派眾議員首次入閣，打破初入閣的眾議員必須要當選五次的自民黨不成文慣例，其中兩人40多歲、一人50多歲，職務包括數位大臣、疫苗擔當大臣及新設的經濟安全保障大臣，三人負責的是目前最熱門的政策課題。

岸田4日晚間舉行就任記者會，說明未來執政基本方針。經濟方面，他將成立委員會討論疫情後經濟復甦問題，也考慮發放現金給遭到疫情重創的家戶，並以減稅等方式鼓勵企業提高員工薪資。

岸田宣布眾院選舉31日投票，據悉，這是現行憲法下新首相就任後最快舉行眾院選舉的一次，選舉距離就任僅27天。岸田判斷，新政權上路後都有蜜月期，藉著支持度還在高檔舉行選舉，對執政黨更有利。

研究日本政治的美國學者哈里斯（Tobias Harris）也在推特說：「岸田一點都不浪費時間，10月31日（大選）讓反對派措手不及，並充分利用新政府蜜月期及新冠病毒確診人數下降的優勢。」有分析指岸田此舉是避免重蹈前首相菅義偉的覆轍，後者未趁支持率高企時舉行選舉。

不過，在野黨日本共產黨委員長志位和夫批評：「預算委員會也不做就馬上選舉。在未經討論之下舉行選舉也太粗暴了。」

遠距出席20國峰會

由於眾院大選將在31日投票，岸田表示，他將遠距出席30、31日兩天在義大利召開的20國集團（G20）峰會，以及11月在英國召開的聯合國氣候變化框架公約第26次締約方會議。

習近平、拜登 紛祝賀

中國國家主席習近平和美國總統拜登昨祝賀岸田成為新首相，習近平稱中日一衣帶水，發展中日睦鄰友好合作關係，符合兩國和兩國人民根本利益，也有利亞洲和世界和平、穩定、繁榮。拜登稱美日「歷史性伙伴關係」將延續，「美日同盟是印太和全球和平、安全和繁榮的基石」，期待與岸田密切合作。